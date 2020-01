Az idei szezon első Monte - Carlo Rally futamának második napján hatalmasat borult a 2019-es év rali világbajnokának - azt észt származású Ott Tänak - autója. Előszőr egy fára repült fel, majd lezuhant a mélybe.

Az autóban ülő mindkét versenyző élve megúszta a bukást.

Incredible CRASH of driver O. TÄNAK & M. JÄRVEOJA, Hyundai i20 Coupe WRC in the special SS4 Saint-Clément - Freissinières 1, Rallye Monte Carlo, 2020 Increíble accidente del O. TÄNAK & M.