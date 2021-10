A friss háromszoros Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője vasárnap futamgyőzelemmel, valamint egy hatodik hellyel fejezte be a gyorsasági kamion Eb idei szezonját az olaszországi Misanóban.

A 36 éves szombathelyi pilóta a szombati első futamon biztosította be végső sikerét egy második hellyel, majd a késő délután rendezett második viadalon harmadik lett. Kiss aztán a vasárnapi időmérő edzést is megnyerte, így pole pozícióból rajtolhatott a nap első, a hétvége harmadik versenyén, amelyet magabiztosan meg is nyert. Az utolsó fordulót, egyben az idényt lezáró negyedik futamot két körrel a vége előtt piros zászlóval leintették, Kiss ezen hatodikként ért célba. A Révész Racing versenyzője 2014 és 2015 után nyert újból Európa-bajnoki címet a kategóriában.

A kamion Eb végeredménye (élcsoport): 1. KISS NORBERT 276 pont, 2. Sascha Lenz (német) 227, 3. Adam Lacko (cseh) 203

Borítókép: KissNorbi/Facebook