Mozgalmas hétvégéje volt a Mugen Race Junior Team csapatának a szezonzáró fordulón Valenciában! Fermin Aldeguer óriási csatában a második helyen végezett a versenyen, amely a bajnokságon az összetett a bronzérmet eredményezte számára. A fő versenyre a csapatból még Filippo Palazzi és Rossi Moor kvalifikálták magukat, előbbi nagy versenyt futott, de sajnos túl gyorsan szeretett volna túl sok embert megelőzni, így kiesett, Rossi pedig egy szinte vezethetetlen motorral teljesítette a futamot. Görbe Soma némi balszerencse után ismét az ETC Series2 versenyen indult el, ám ezúttal bebizonyította, hogy igazán kemény fából faragták és megnyerte a versenyt.

A Sport&Events Motorsport Academy 14 éves magyar pilótája így értékelt:

„Nagyon nehéz hétvége volt, sokat hibáztam nem mentem jól, ezért csak a Series2-be sikerült kvalifikálnom. Ott megpróbáltam arra koncentrálni, hogy hiba nélkül motorozzak és kihozzam a maximumot. Ez sikerült is, hiszen megnyertem a futamot! Nehéz volt a verseny az első kanyarokban sokan elestek, de elkerültem a bajt és felküzdöttem magam az első helyig. Végig csatáztunk, az utolsó kanyarban lett meg a győzelem, megküzdöttem érte!

Köszönöm szépen a csapatnak az egész éves munkát és kitartást, a szponzoraimnak és Stefano Favaronak a sok támogatást.”

Rossi Moornak, a mezőny legfiatalabb szereplőjének komplikált hétvége van a háta mögött:

„Nem mondom, hogy a legjobb versenyemet zártam. Csütörtökön és pénteken a beállításokat próbálgattuk és a futóművet, illetve ismerkedtem a pályával. Az időmérő jól sikerült, a 33. pozícióba kvalifikáltam magam 59 versenyző közül. Egy versenyzőtársam nekem jött a warm upon, és nem volt elkerülhető az esés. A csapat megjavította a motort, de a versenyen kiderült , hogy vannak technikai gondok és kezelhetetlen volt a motor, szóval csak arra koncentráltam, hogy befejezzem a futamot. Imádtam ez a pályát, igaz nagyon technikás, ezért nehéz volt megtanulni, de azt hiszem az egyik kedvencem lesz. Köszönöm az egész csapatnak és mindenkinek a kemény munkát és alig várom, hogy kezdődjön a következő év!”

Stefano Favaro a Sport&Events Motorsport Academy alapítója a helyszínen örült a srácokkal:

„Nagyon örülök, hogy ilyen pozitívan zártuk a szezont. Fermin bronzérmes lett az összetettben, a versenyen pedig 1 tizeddel maradt el a győzelemtől. Azt gondolom, aki ismeri ezt a szintet, tudja, hogy ez mennyire kemény mezőny és nem könnyű odaérni az elejébe. Aki nem hiszi, nyugodtan nézze meg csütörtökön a versenyt a Spíler TV-n!

A többiek is megmutatták, milyen fából faragták őket. Filippo a 22. helyről indult és 2 kör után már a 15. volt, sajnos túl gyorsan akart előzni, így nem a megfelelő helyet választotta erre és elesett. Rossinak a warm up-on nekimentek, és olyan hiba jött elő a futamon, ami kívülről korábban nem látszott, láttuk a telemetrián utána, hogy nem működött a motor, de mégis sikerült teljesíteni a versenyt. Soma esetében nyilván tudjuk, hogy ő is versenyképes a fő futamon is, de nem jött össze a kvalifikáció, így az ETC Series2-ben indult, amit viszont megnyert. És bár nem ez a fő szám, itt is nagyon nehéz dolga van annak aki nyerni akar, hiszen ebben a mezőnyben már egyáltalán nincsenek rossz pilóták. Remélem jövőre a fő versenyben is megmutatja majd mire képes igazán. Most utazunk haza, azonban hamarosan kezdetét veszi a téli felkészülés, ahol egy nemzetközi edzőtáborral kezdünk.”

Aki szeretné visszanézni a fiatalok teljesítményét, csütörtökön 18:00-tól a Spíler1TV fogja adni a szezonzáró hétvége összefoglalóját Stefano Favaro és Czollner Gyula közvetítésében.



Forrás, fotó: Faster Promotion