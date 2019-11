Kemény szezont teljesítenek a Sport&Events Motorsport Academy pilótái a Mugen Race Junior Team színeiben. Az idei utolsó megmérettetés Valenciában a ricardo tormo-i pálya lesz, ahol idén már versenyzett a mezőny még áprilisban.

A csapat legtapasztaltabb pilótájának Fermin Aldeguernek még van esélye az ezüstérem megszerzésére a bajnokságban. Olasz csapattársa, Filippo Palazzi, ebben az évben sok nehézséggel küzdött, tehát nagyon erős szereplést várnak tőle zárásként. A magyarok közül Görbe Soma a tavalyi szezonhoz képest sok mindenben fejlődött, Rossi Moor pedig a mezőny legfiatalabbjaként még mindig csupán a harmadik versenyhétvégét fogja teljesíteni ebben, a számára új kategóriában. Rossi megerősödve, új technikai partnereitől kapott ruházatában érkezik, hiszen 2020-ban ő lesz a Dainese és az AGV legfiatalabb támogatottja.

„Mielőtt megérkeztünk Spanyolországba, Milánóban voltam az EICMA show-n, ettől nagyon boldog voltam, mert ez a világ egyik legnagyobb motoros kiállítása. Láttam rengeteg MotoGP és Supebike gépet és köszönöm az AGV-nek, hogy átvehettem az új sisakomat. Ez lesz az utolsó versenyhétvége a szezonban és alig várom, hogy mehessek a valenciai pályán a Hondámmal!!!” – mondta boldogan a 12 éves pilóta.

Görbe Soma is sokat készült az évvégi megmérettetésre: „Nagyon jó érzéseim vannak ezzel a hétvégével kapcsolatban, gyors tudtam lenni a pálya különböző szakaszain már tavaly is, csak az kell, hogy fejben koncentrált legyek és minden össze álljon egy tiszta körre a kvalifikáción! Szeretném remek eredménnyel zárni a szezont, megpróbálok okosan és nyugodtan motorozni.”

Stefano Favaro, a Sport&Events Motorsport Academy alapítója pozitív hétvégére számít:„Nagyon remélem, hogy Fermin mellé áll a szerencse ezen a hétvégén és vissza tudja szerezni a bajnoki második helyet! Mindenkinek jót tenne a csapatban, ha ünnepléssel zárhatnánk a szezont. Soma már többször bizonyította a benne rejlő potenciált, számára fontos lesz mentálisan összerakni mindent, mert véleményem szerint akár itt Valenciában is képes lehet a pontszerzésre! Rossi ugyan a mezőny legfiatalabb pilótája, mégis nagyon szépen teljesített az eddigi két versenyen. Ő több kategóriában is indult idén, amerikai kupagyőzelmével, olaszországi ezüst érmével olyan márkák álltak mellé mint a Dainese és az AGV, és azt hiszem, ez még csak a kezdet. Neki most a kilométerek gyűjtése a fontos, hiba nélkül fejlődni.”

A CEV Repsol versenyét vasárnap pontban délben lehet majd online a CEV Repsol Youtube csatornáján nyomon követni.

A versenyt követően a SpílerTV-n is látható lesz majd összefoglaló a fiatal tehetségek teljesítményéről!

Borítókép: FasterPromotion.com