A remekül sikerült jerezi hétvége után nagyon motiváltan tér vissza Sebestyén Peti Olaszországba, a misanoi aszfaltcsíkra. Rövid volt a szünet, de annál intenzívebben telt. A Tour de Hongrie és a Kométa szervezésében Peti együtt bringázott a kétszeres Giro d‘Italia győztes Ivan Bassoval, korosztályában negyedik helyezést érte el a keszthelyi triathlon versenyen, az indulás előtt pedig a Mini Ring gyerektáborát is meglátogatta a Hungaroringen.

“Jerez után alig várom, hogy újra a Hondámon ülhessek. Nagyon jó beállításokat találtunk legutóbb. Sokkal jobban rá tudtam koncentrálni a motorozási stílusomra, mint valaha, szóval ezen az úton szeretnék tovább haladni. Sokat edzettem a rövid szünetben, elindultam egy triathlon versenyen, mentem az edzőmotorommal, szóval úgy érzem felkészült vagyok és képes rá, hogy a jerezinél is jobb versenyt teljesítsek. Nagyon szeretek Misanoban versenyezni, mindig jó itt menni és ennyi szurkolóval találkozni. Általában jól szoktam itt menni, úgy gondolom a motor jó lesz. Tavaly ezen a pályán volt a debütálásom a CIA Landlord Insurance Honda színeiben, így szeretném egy nagyon jó eredménnyel megköszönni a csapat munkáját! A csapatfőnököm Simon pódiumon is állt itt egy régebbi grand prix versenyen és bár akkoriban még a ellentétes irányba ment a pálya, gondolom ez alkalommal is remek tanácsokat fog adni :)”- fejtette ki a Sport&Events Academy pilótája.

A CIA Landlord Insurance Honda csapatfőnöke, Simon Buckmaster további előrelépést vár magyar pilótájától a hétvégén:

“Kíváncsian várom a misanoi hétvégét, jól szoktunk szerepelni ezen a pályán. Péter jelentős lépést tett a jerezi versenyen. Eredményben ez “csak” a 10. helyet jelentette, de nagyon közel volt az elejéhez és eltávolodott a mögötte haladó bolytól. Most ezt kell megtartanunk, ismét a top 10-be kvalifikálni és minél jobb pozíciókért harcolni a versenyen.”

Stefano Favaro, a Sport&Events Academy alapítója is elkíséri Petit a hétvégi olasz futamra:

„Nagyon izgatott vagyok a mostani versenyhétvége miatt is, mint mindig. Az utóbbi három hétben az Academy összes versenyzője óriási fejlődést mutatott be és rengeteg boldogságot okoznak nekem ezzel. Peti Jerezben már a Yamahákkal csatázott és ismételten a legjobb Hondás volt. A cél mindig a TOP10-ben lenni és a csapattársat, illetve márkatársakat legyőzni, de Peti ezt rendre teljesíti. Nagyon keményen dolgozik ő is és a csapat, persze azt mindenkinek tudnia kell, hogy ő egy más technikán ül, mint TOP pilóták. Ez nem a csapat hibája, mert ők folyamatosan fejlesztenek, de a Honda gyár részéről nem érkezik újdonság a 600-as kategóriába. Úgy gondolom a Supersport-világbajnokság az egyik legkeményebb kategória, nehéz felvenni az elejével a versenyt, de Petinek egyre jobban sikerül. Én mindig azt szeretném, hogy ő meg legyen elégedve a teljesítményével, biztos vagyok benne hogy most is 120%-ot fog beleadni, meglátjuk az milyen eredményt jelent majd.

Sebestyén Peti és Győrfi Alen szereplését a Team Tóth csapat színeiben, szombaton és vasárnap élőben lehet majd követni a SpílerTV műsorán.

Szombat, Supersport kvalifikáció 12:35 Csúsztatott ÉLŐ

Vasárnap, Supersport Futam 12:10 ÉLŐ