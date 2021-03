51 éves korában elhunyt Sabine Schmitz, a Top Gear egykori műsorvezetője, aki nőként egyedülálló módon, többször megnyerte a Nürburgringi 24 órás versenyt.



Scmitz tavaly jelentette be a nagyközönség előtt, hogy 2017-ben rákot diagnosztizáltak.



Az egykori versenyző neve gyakorlatilag összeforrt a Nürburgringgel. Scmitz a világ legnehezebbnek aposztrofált versenyét 1996-ban és 1997-ben is megnyerte a BMW M3-as autójával.

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver. Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU



Schmitz a "Nürburgring királynőjeként" vált ismertté, és becslése szerint több mint 20 000 alkalommal járta körbe a pályát. A versenyző teljesítményét a 2004-es Top Gearben is elismerték, 2006-tól pedig ő lett Chris Evans műsorvezetőtársa.





A Top Gear a vasárnapi epizódját Scmitz emlékének szenteli majd. Clare Pizey ügyvezető producer szerint, Sabine 2016 óta a Top Gear család szeretett tagja volt, akivel mindenki szeretett együtt dolgozni.



"Sabine pozitívságot sugárzott, mindig mosolygott, bármennyire is nehezen mentek a dolgok, és természetes erőt adott a női sofőrök számára.”

Pioneer, champion, Queen of the Nurburgring



Sabine Schmitz was a unique, much-loved and cherished member of our sport's family, and a force of nature for inspiring a new generation of motorsport enthusiasts



Our thoughts are with her family and friends at this sad time pic.twitter.com/nwrLyZvXla