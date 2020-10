Hajmeresztő jelentek zajlottak a gokart világbajnokság lonatoi versenyén.



Az Olaszországban zajló versenyen Luca Corberi ütközött az egyik társával, amelynek következtében nem tudta folytatni a versenyt. Ebben alapvetően még semmi nem lenne, de ami ez után történt az egyszerre ijesztő és felháborító.



A 23 éves pilóta ahelyett, hogy visszasétált volna a garázsba, fogta a leszakadt lökhárítóját, majd a pálya szélénél állva megpróbálta vele eltalálni az egyik versenyzőt.



A hihetetlenül veszélyes jelenet láttán a kommentátor sem akart hinni a szemének.



„Ó, Luca Corberi mi a fenét csinál. Sajnálom, ez teljesen elfogadhatatlan” -mondta, majd hozzátette, nyilván való, hogy Corberi ezzel a jelenettel közellenséget csinált magából.

A hihetetlen esetnek ezzel azonban még nem volt vége. A pilóta a boxutcába érve nekirohant társának, és lendületből a földhöz vágta őt. A közösségi médián terjedő felvételen pedig az is látszik, hogy ezt követően még Corberi apja – aki egyébként a lonatoi pálya tulajdonosa – is taszított egyet a védtelen versenyzőn.



Az esetet követően többen felháborodásuknak adtak hangot, és nem csak a pálya bezárását, hanem Corberi örökös eltiltását is kérvényezték.

Aurora Dell’Agli, motorsport újságíró a közösségi oldalán ezt írta: Az a fekete pulóveres alak, aki bántotta a versenyzőt, Corberi apja és a pálya tulajdonosa. Soha többé nem szabadna Lonatoban versenyt rendezni.

A Forma-1-es világbajnok Jenson Button is kiakadt.

„Luca Corberi most játazotta el minden esélyét, miután undorítóan viselkedett a FIA Gokart Világbajnokságának mai futamán. Az apjáé a pálya, és látható, hogy nekilökte a srácot a falnak. Kérem, hogy életük végéig tiltsák el mind a két idiótát.”

Robert Doornbos, a F1 korábbi is tweetelt.

„Mit csinál ez a srác? Egy életre el kell tiltani a versenyzéstől” – állapította meg ő is a bejegyzésében.



Az eset hatalmas dühöt váltott ki az emberekből, amit jól mutat, hogy azóta már rengetegen posztoltak ezzel kapcsolatban, és mindannyian a pilóta eltiltását szertnék.

Forrás: Yahoo Sport Australia



Borítókép: FIA