A spanyol Mikel Azcona (24) és a hatszoros magyar bajnok Kismarty-Lechner Gábor (44) csatlakozott a versenyistálló ifjú titánjához, Boldizs Bencéhez (22). A Zengő csapat egy év kihagyással idén újra részt vesz a WTCR sorozaton, ahol 2010 óta versenyeznek. Zengőék egyik legemlékezetesebb csapatsikere a 2015-ben hazai közönség előtt futamgyőzelemmel záró Michelisz Norbert volt. A Zengős-fiúk új CUPRA Competición versenyautókkal indulnak neki az induló túraautó világkupának.



A MOL és a Zengő Motorsport együttműködése 2011-ben kezdődött és 2016-2017 év kihagyása után immáron 8.éve biztosítja a versenyzéshez szükséges hátteret.

Zengő Zoltán Csapat Manager: „Boldog vagyok, hogy bejelenthetjük a versenyzőinket és az indulásunkat a Túra Autó Világ Kupában(WTCR). Mindannyian érezzük a saját életünkön, ez az év teljesen más, mint az eddig megszokott előző versenyévadok. Sokat kellett várni és dolgozni azért, hogy ma ez a bejelentés megtörténhessen. Büszke vagyok a csapat minden tagjára, a támogatóinkra, szponzorainkra, akik áldozatos munkájukkal segítették, hogy ez az álom ismét valóra váljon. Köszönjük a bizalmat! A versenyzőink reményeim szerint, hatalmas sikereket fognak elérni az új CUPRA Leon Competición versenyautóval ami szintén most mutatkozik be először a WTCR világkupán.”



Azcona: „Két hete még azt gondoltam, hogy nem fogok tudni az idei WTCR-en indulni, de végül sikerült a Zengő Motorsporttal megegyeznünk és emiatt nagyon boldog vagyok! Még meg kell ismernem az új csapatom, de úgy gondolom, hogy együtt nagyon jó munkát fogunk végezni! Nagyon várom, hogy elkezdődjön a szezon, főleg azért mert az új Cupra Leon Competición-t fogom vezetni. Az autó sokkal jobb mint az elődje, ez az autó már teljesmértékben a WTCR-re készült.”



Bence: „Nagyon örülök, hogy két ilyen tapasztalt csapattársam lesz. Mikel ugyan még fiatal de rengeteg tapasztalattal rendelkezik, és bizonyította, hogy pokolian gyors. TCR Europe-ban bajnok tudott lenni, illetve tavaly a WTCR-ben is nagyon jó szezonja volt. Úgyhogy nagyon várom már, hogy megismerhessem, és biztos vagyok benne, hogy rengeteget fogok tanulni tőle. Kismarty-Lechner Gábort karrierem kezdetén ismertem meg, viszont minden évben, bármilyen bajnokságban indultunk mindig ellenfelek voltunk, és nagyon sok óriási csatát éltünk meg riválisként. Nagyon örülök, hogy olyan csapattársam lehet, akinek több mint 20 év tapasztalata van a motorsportban. Biztos, hogy ez aranyat ér az én pályafutásomban, és igyekszek minden tanácsot, és tudást megfogadni.”









Kismarty-Lechner Gábor:„Lassan 20 éve versenyzek a Zengő Motorsportnál. Óriási öröm számomra, hogy a túraautózás csúcskategóriájában mérettethetem meg magam. A csapatot nagyon jól ismerem, s a saját képességeimmel is tisztában vagyok. Belőlem biztos nem lesz WTCR Bajnok, de bízom benne, hogy tapasztalatommal segíthetek a két fiatal és nagyon tehetséges csapattársamnak, hogy ők egyszer azok lehessenek!! Ez a csapat már kinevelt egy Michelisz Norbit, biztos vagyok benne, hogy újra sikerül! Mikel, várunk szeretettel, Bence, folytassuk a megkezdett munkát!!”



Forrás: Zengő Motorsport

Borítókép: Facebook.com/ Mikel Azcona