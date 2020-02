Átalakították a versenysorozat menetrendjét, amelyből kiderül: nem Marokkóban, hanem a Hungaroringen indul a szezon. Az arab ország helyét pedig a Salzburgring veszi át júliusban.



Az eredeti tervektől eltérően nem április elején, Marokkóban indul a túraautó-világkupa (WTCR) 2020-as szezonja, hanem változatlan időpontban, az április 24-26-i hétvégén veszi kezdetét a verseny, méghozzá a Hungaroringen, jelentette be a kereskedelmi jogok tulajdonosa, a Eurosport Events.



Marokkó tíz év után kikerült a versenynaptárból, ugyanakkor Francois Ribeiro, a WTRC sorozat nagyfőnöke leszögezte: az ajtó mindig nyitva áll az arab ország számára.



"Az ajtó mindig nyitva áll Marokkó előtt." (Kép: FIA World Touring Car Cup)



A vállalat igazgatója azzal indokolta a döntést, hogy a Sébastien Loeb Racing távozása miatt várhatóan ülés nélkül marad a marokkói Mehdi Bennani.



"Mehdi Bennani a legjobb marokkói versenyző, de sajnos nem indul a versenyen, így az ő részvétele nélkül egyszerűen nem lehetséges olyan versenyhétvégét szervezni, ami felnő ahhoz a minőséghez, amit Marrákesben mindig is képviseltünk. Marrákes egyedülálló helyszín volt a szezon megnyitására, hiszen egy gyönyörű ország Marokkó, remek hangulat és meleg vendégszeretet jellemzi. Miközben Marrákessel lezártunk egy 10 éves fejezetet, már gondolkodunk azon, hogy mi lesz Marokkóval a jövőben.” Ribeiro folytatta: "Marokkó az autóipar egyik legfontosabb szereplőjévé vált azóta, hogy 2009-ben először rendeztünk itt versenyhétvégét. Az egyik legszilárdabb autógyártó központ Afrikában, így nem kétséges, hogy a jövőben ismét visszatérünk."



A pontvadászat ettől függetlenül 10 fordulóból áll majd, Marokkó helyét Ausztria és a Salzburgring veszi át, ami a magyar szurkolóknak kedvező fejlemény. Az osztrák fordulót a nyár közepén, 2020. július 24-26. között rendezik.

A 4,241 kilométer hosszúságú Salzburgringet 1969-ben építették, a pálya gyorsasága izgalmas kihívást jelent a pilóták számára.



A szurkolók a verseny mellett a festői tájban is gyönyörködhetnek. (Kép: FIA World Touring Car Cup)



(Kép: FIA World Touring Car Cup)



(Kép: FIA World Touring Car Cup)

Az osztrák versenyt követően a mezőny felszerelését elszállítják Ázsiába, a szezon utolsó négy fordulójára. Érdekesség, hogy a Yokohamát idén a Goodyear váltja hivatalos gumiszállítóként.



A kínai versenypálya (Kép: FIA World Touring Car Cup)





Michelisz Norbert, a sorozat címvédője hazai pályán kezdheti meg az idényt. A Hyundai pilótája mellett a WTCR mezőnyének tagja lesz Tassi Attila is. Továbbá a magyar érdekeltségekről beszámolva, Kiss Norbert személyében a kamion Európa-bajnokság indulói között is esélyesnek szurkolhat majd a közönség.



"A hungaroringi hétvége már eddig is nagyszerű rendezvénynek ígérkezett, de évekig emlékezetes élménynek tűnik, hogy Norbi hazai pályáján kezdhetjük a szezont."

– tette hozzá Ribeiro.

Az átalakított versenynaptár révén úgy tűnik, az idei világkupa lényegében eurázsiai bajnokság lesz, mivel hat európai helyszín után négy ázsiai versenyhétvége következik április vége és december közepe között.

A WTCR 2020-as versenynaptára:

Április 24–26.: Magyarország, Hungaroring

Május 20–23.: Németország, Nürburgring Nordschleife

Június 5–7.: Szlovákia, Slovakia Ring

Június 19–21.: Portugália, Vila Real

Július 3–5.: Spanyolország, MotorLand Aragón

Július 24–26.: Ausztria, Salzburgring

Szeptember 18–20.: Kína, Ningpo

Október 16–18.: Dél-Korea, Indzse

November 19–22.: Makaó

December 10–13.: Malajzia, Sepang

Forrás: FIA World Touring Car Cup

Borítókép: FIA World Touring Car Cup