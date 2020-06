A koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg a Wales-ralit, amely az idei világbajnoki sorozat utolsó előtti versenye lett volna.

A rendezők kedden jelentették be, hogy az utazással és a tömegrendezvények lebonyolításával kapcsolatos bizonytalanságok miatt kellett törölni a viadalt, amire több mint ötven éve nem volt példa.



A rali-vb első három versenye - a monte-carlói, a svéd és a mexikói - lezajlott, az Argentin- és a Szardínia-ralit halasztották, a portugál, a kenyai, a finn, az új-zélandi és ötödikként a walesi versenyt pedig már nem is rendezik meg idén. Utóbbi, a sorozat 12. állomása október és november fordulóján lett volna. A brit rali helyszíne 2000 óta Wales.



David Richards, az autósport-szövetség elnöke úgy fogalmazott: az új generációs kocsik és a 2017-ben győztes helyi sztár, Elfyn Evans az elmúlt években nagy tömeget vonzottak, de most nem alkalmas a helyzet arra, hogy megszervezzenek és népszerűsítsenek egy olyan versenyt, amelyre látogatók tízezrei érkeznek Walesbe.



"Ehelyett a figyelmünket inkább egy még nagyobb, világszínvonalú 2021-es verseny megszervezésére fordítjuk" - tette hozzá.



A Török-, a Német- és a szezonzáró Japán-rali egyelőre még az eredeti időponttal szerepel a naptárban, így a folytatás - jelenlegi állás szerint - szeptember végén Törökországban következhet.



A pontversenyben a hatszoros világbajnok francia Sebastien Ogier áll az élen, nyolc ponttal megelőzve az ugyancsak Toyotával versenyző brit Elfyn Evanst.

Borítókép: Clive Rose/Getty Images