Sebestyén Peti a TOP pilóták között versenyzett a Supersport-világbajnokság jerezi fordulóján, végül 10. helyen, ismét a legjobb Hondásként zárta a hétvégét!

Fantasztikus hétvégét teljesített a PTR Honda csapata és Sebestyén Peti Jerezben! A magyar pilóta karrierje eddigi legjobb kvalifikációját követően a rajtrács negyedik sorának elejéről várta a mai FIM Supersport- világbajnokság 6. fordulóját. Egy újabb értékes 10. pozíciót bezsebelve, legjobb Hondásként 6 másodperccel Sommer előtt haladt át a célvonalon. Hat értékes pontot gyűjtve megtartotta tizedik helyét a világbajnoki tabellán.

A Sport&Events Academy pilótája pozitívan értékeli a hétvégét:

„Ez a 10. pozíció nekem többet jelent, mint bármelyik másik eredményem ebben az évben, nagyon örülök neki. Most azt érzem, hogyha visszamehetnék az időben és újra átélhetném ezt a futamot, még okosabban és erősebben tudnék teljesíteni. Nagyon nehéz a Yamahákkal felvenni a harcot, ők teljesen másképp motoroznak, ahol gyorsabb voltam ott visszafogtak, volt olyan szektor, ahol viszont megléptek előlem. Kezdetben tudtam volna még keményebben menni, de próbáltam kicsit tartogatni a gumit a verseny végére. A tervem az volt, hogy a végén harcolok a 8. és 9. pozícióért, de az utolsó körök nem sikerültek tökéletesen. Boldog vagyok, ez volt a szezon legjobb versenye és megint egy lépéssel előrébb kerültünk az élmezőnyhöz.”

Simon Buckmaster, a PTR Honda csapatfőnöke is nagyon elégedett volt a versenyt követően:

„Péter nagyon jól versenyzett ma, beérte az előtte lévő bolyt, Vinalessel és Perolarival harcolt és Okubu sem volt annyira messze tőlük. Bár tizedik lett, ez egy sokkal szebb 10. eredmény mint az imolai. Nagy előrelépést tett és ezt kell folytatnia a szezon második felében is! Most már felvette a lépést az erősebb pilótákkal és folyamatosan fejlődik! Néhány szektorban ő volt erősebb, máshol a Yamaha, de kezdi már megérteni hogyan tudja legyőzni őket! Nagyon büszke vagyok rá, ez az eddigi legjobb teljesítménye a szezonban! Most ezekkel a pozitív élményekkel és tapasztalatokkal dolgozunk tovább és már készülünk is Misanora!”

Stefano Favaro a Sport&Events Academy alapítója is nagyon örült az eredménynek:

„Ismét egy igazi férfi munkát láthattunk Petitől! Azt hiszem, a szakmabeliek látják azt, hogy az élmezőnyben mekkora Yamaha uralom van, csak a top Kawasaki csapat és az MV Agusta tudja velük felvenni a versenyt. Peti most már folyamatosan a legjobb Hondásként ér célba és nagyon keményen dolgozik, versenyről versenyre egyre feljebb kapaszkodik. Azt hiszem, ha így folytatja remek eredményeket fog elérni ebben a szezonban és hamarosan egyre közelebb lesz a TOP5-höz!!! Gratulálok neki és a csapatnak, élmény volt nézni a mai versenyt!”