A decemberi hónapban bemutattuk társoldalunk a Sporthataroknelkul.hu írását a székely Miklós Ricsiről, aki jelenleg Magyarország legfiatalabb Drift autóversenyzője.







A 11 éves Ricsi a Drift Street kategóriájában versenyzik, mely Magyarországon és még néhány országban létezik. Ricsi édesapja decemberben elmondta, hogy nem szeretnének egyből semi-pro kategóriába indítani még Ricsit, mivel úgy gondolja érdemes a szamárlétrán felfelé haladva elérni a megfelelő szintet. “Szeretnénk, ha először megnyerné a Street kategóriát, majd utána mehet feljebb.” - mondta édesapja.









Ez a cél szép lassan egyre elképzelhetőbb, hiszen Ricsi nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, és új autója, egy turbós BMW E46-os is van hozzá, hogy még tovább tökéletesítse a tudását.

Ennek érdekében Ricsi meg is kezdte a múlt hétvégén a tököli repülőtéren az edzéseket, melyekből egy kis ízelítőt is bemutatunk:







Ricsi jelenleg két magyarországi versenyben is érdekelt. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által szervezett Drifting Országos Street Bajnokság 31-es mezőnyében az erős középmezőnyben, a 15. helyen szerepel. A Magyar Országos Gyorsulási Szövetség által szervezett Drifted Street nevű bajnokságában pedig 20. helyen áll a 44 versenyzőből.





Következő versenye március 7.-én lesz, az Drifting Országos Street Bajnokság első idei fordulója, majd a Drifted Street bajnokságban március 28-29.-én tartják Kunmadarason az idénynyitót.



Ricsi addig is töretlenül készül, és az alábbi videóban küldi újévi jókívánságait a Sporthataroknelkul.hu oldal olvasóinak.





Borítókép: Miklós Tibor