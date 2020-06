Bemutatták az idén megalakult Hungarian Racing Engineering Teamet, a győri Széchenyi István Egyetem integrált motorkerékpár- és versenyszakmérnök képzésének a versenycsapatát.

A pénteki online sajtótájékoztatón a célokkal kapcsolatban elhangzott, hogy lehetőséget kívántak biztosítani a képzésben tanuló diákoknak arra, hogy a gyakorlatban ismerjék meg egy csapat működését, versenyhelyzetben is kipróbálhassák a mérnöki feladatokat. Emellett pedig lehetőséget biztosítsanak fiatal, tehetséges motorversenyzőknek, hogy egy nagy csapatban fejlődhessenek tovább.



Lévay Károly műszaki igazgató és csapattulajdonos kiemelte: a tavalyi év során már működött egy csapat a versenymérnök képzés mellett, amivel az Európa Kupán és az országos bajnokságon indultak, Laczkó Máté az STK1000-es kategóriában szerepelt.



"Az országos bajnokságot nagy fölénnyel, szászázalékos teljesítménnyel nyertük, az Európa Kupában pedig az ötödik helyen végeztünk. Itt már látszódott, hogy szorosabb kapcsolat kell a versenymérnök képzés és egy versenycsapat között, így jött létre a HRE Team" - mondta. Hozzátette: az idei évben indul el a motorkerékpár- és versenymotor technikus képzésük a MAMI Magyar Motorkerékpár Technikum és Szakképző Iskolában. Hangsúlyozta: nagy örömükre öt olyan utánpótlás korú versenyző is ezt a képzést választotta, akik így kapcsolódhatnak a HRE Team működésébe is, és a hamarosan induló szezonban már ők is benne lesznek a csapatukban, így nemzetközi viadalokon is megmutathatják a tudásukat.



Hanula Barna, a Széchényi István Egyetem dékánja kiemelte: az intézmény számára a képzés és a hozzá kapcsolódó versenycsapat még szorosabb kötődést jelent a mérnöki fejlesztésekhez.



"A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a mérnökök, akik a motorsportban jelen vannak, sokkal motiváltabbak a társaiknál. Az egyik neves autógyártónál például hosszú időn keresztül bevett gyakorlat volt az, hogy minden hozzájuk kerülő fejlesztőmérnök a sportágban rendkívül sikeresnek számító Forma-1-es csapatuknál kezdett, és onnan került később tovább az utcai járműiparba, ahová már vitte magával a motorsportban felvett jó szokásokat, tapasztalatokat" - mondta.





Talmácsi Gábor sportszakmai igazgató kifejtette: aktív karrierje alatt sok gyári csapatnál volt versenyző, így személyes tapasztalatokat szerzett, hogy mennyire fontos a megfelelő mérnöki háttér.



"Bár egyéni sportként tekintünk a motorsportra, fontos azt elmondani, hogy jó szakemberek nélkül az egyén nem tudna eredményeket elérni a motoron, bármennyire jó versenyzőről is legyen szó" - nyilatkozta. Hozzátette: jó érzéssel tölti el, hogy a programban egyszerre vehet részt hallgatóként és oktatóként.



"A pontos mérnöki háttér megismerése számomra is fontos. Fel kell ismerni azt, hogy egymástól mi szakemberek is sokat tanulhatnunk, nem szabad megállni és megelégedni az elért teljesítménnyel, hiszen folyamatosan fejlődhetünk. Nemzetközi kapcsolataimmal és tapasztalataimmal is igyekszem segíteni a képzést és a csapatot is, és bízom benne, hogy hamarosan mások számára követendő példát tudunk mutatni" - közölte.



Máthé István oktatási igazgató és csapattulajdonos hangsúlyozta: a technikai sport egy sokszereplős játék, ahol szükség van természetesen sportolókra, versenyzőkre, ám az ő munkájukat szerelőknek, mérnököknek, sportszakmai szakembereknek kell segíteni.



"A Hungarian Racing Engineering Team egy összekötő kapocs a technikai sportok, a középfokú versenyszerelő technikus képzés és a versenymérnök képzés között" - mondta.



A csapat versenyzői közé jelenleg Laczkó Máté, Számadó Máté, Oláh Barnabás, Surányi Balázs, Kardos Gergő, Richter Patrik tartozik, akikkel már elkezdődött a közös munka.

