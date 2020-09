Szombaton este kezdődik és vasárnap kora estig tart az Eger-rali, az országos bajnokság idei harmadik futama, melyre több mint 180 páros adta le a nevezését.

Az esemény pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, a versenynek több különlegessége is lesz, a Rally1-es kategória egyik gyorsasági szakaszát például sötétben rendezik meg.



"A sportrendezvényekre jelenleg nincs semmilyen korlátozás, reméljük, ez így is marad" - mondta Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke.



Adamovits Márk főszervező közölte, olyan gyorsasági szakasz nincs, mely nézőktől elzárt terület lenne, azaz bármelyikre ki lehet látogatni, és ugyanez vonatkozik a Dobó téren sorra kerülő rajt- és célceremóniára is. Hozzátette, a több mint 180 autó versenyeztetése nem kis feladat, és azt kérte a résztvevőktől, valamint a közönségtől, hogy tartsák be a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő biztonsági előírásokat.



Az összetettben élen álló Turán Frigyes kijelentette, várták már, hogy újra Egerben és környékén versenyezhessenek, többek között azért, mert szeretik az itteni gyorsasági szakaszokat.



"Jól fel vagyunk készülve, bár a pályabejárásunk nem volt tökéletes" - mondta a Shell Helix Ultra csapatának versenyzője.



A 2018-ban abszolút bajnok Hadik András arról beszélt, hogy miskolciként szeret a Bükk déli oldalán versenyezni: "A pályák itt is nagyon jók, kellemes emlékeim vannak, ugyanakkor ennek a versenynek egy kicsit nagyobb az átlagsebessége, minden apróságra oda kell figyelni".



Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere arról biztosította a szervezőket, hogy a legjobb tudásuk szerint megadnak minden segítséget a verseny sikeres megrendezése érdekében.



"Fontos a városnak ez a rendezvény, bízom a biztonságos lebonyolításban" - jelentette ki. A rajtceremóniára ezúttal nem pénteken, hanem szombaton, 16 órakor kerül sor, és a másfél napos verseny mezőnye már aznap két gyorsasági szakaszt teljesít. Vasárnap további kilenc szakasz vár a versenyzőpárosokra, a viadal össztávja pedig 131,95 kilométer.

