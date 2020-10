A Mercedes biztosan nem szállít motorokat jövőre a Red Bullnak és az Alpha Taurinak a jövő évi Forma-1-es szezonban.

A Red Bull és az Alpha Tauri a Honda kivonulása miatt marad erőforrás nélkül a következő idényben.



Toto Wolff, a Mercedes autósport részlegének vezetője, egyben a Forma-1-es csapat résztulajdonosa pénteken elmondta, nincsenek további kapacitásaik, ezért nem tudnak újabb igényeket kielégíteni.



A Mercedes a gyári csapata mellett a Racing Pointnak és a Williamsnek is szállít motort, illetve a McLarennel is együttműködik a következő szezontól.



A Ferrari a saját csapatán kívül a Haast és az Alfa Romeót is ellátja erőforrásokkal.



Az egyetlen megmaradt beszállító így a Renault, amelynek gyári csapata jövőre az Alpine nevet veszi fel, és az előírások szerint köteles motorokat biztosítani a Red Bullnak, ha erre felkérik.



Cyril Abiteboul, a Renault csapatfőnöke elmondta, hogy a Red Bull még nem vette fel a kapcsolatot a francia gyártóval. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint az összes lehetőséget fontolóra veszik, és hangsúlyozta, hogy a Red Bullnak és az Alpha Taurinak ugyanattól a gyártótól kell kapnia a motorokat.

Borítókép: Joe Portlock/Getty Images