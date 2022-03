Az ifjú versenyző csupán két éve kezdett ismerkedni a szakággal – szintén motorsportőrült édesapja hathatós közreműködése mellett –, a 2021-es gyenesdiási versenyhétvégén pedig már meg is szerezte első sikerét. Samu fejlődésről, jövőbeli tervekről, a motorsport szeretetéről mesélt a Platinum érdeklődésére.

„Gyenesdiás – felelte Borsi Samu a kérdésre, melyik volt a kedvenc versenye az előző évből. A fiatal triálos karrierje során ekkor állt először dobogóra a hazai bajnokságban, ráadásul rögvest annak a legtetejére. – Nagyon kevés hibaponttal egyből az első helyet sikerült megszereznem és ez nagy önbizalmat adott a következő futamokra. Az év legvégére is jutott egy emlékezetes pillanat, ami ugyan nem egy versenyhez kötődik, de mindenképpen életre szóló emlék marad. Hatalmas megtiszteltetés ért, mert Georg Ortner barátunk nagylelkű támogatása révén egy új Vertigo Nitróval versenyezhetek a 2022-es évben. Azon fogok dolgozni, hogy sok jó eredménnyel háláljam meg, hogy szüleimhez hasonlóan ő is büszke lehessen rám.”

Samu végül a 2021-es idény legjobb fiatal versenyzője lett. Az elismerést január végén a sárisápi gálán vehette át. „Nagyon örültem neki, mert tisztában vagyok vele, hogy sok hasonlóan ügyes fiatal ellenfelem van a mezőnyben. Jó érzés volt, hogy engem választottak közülük. Igyekszem a jövőben is rászolgálni erre a bizalomra.”

Az ifjú triálos természtesen még iskolába jár, a motorozás mellett pedig az úszás, valamint a kerékpározás, azon belül is – nem túl meglepő módon – az extrémebb mountain bike-ozás tölti ki a szabadideje jelentős részét.



„Kitartónak és szorgalmasnak mondanak, a feladataimra maximálisan koncentrálok az iskolában és a triál edzéseken is. Édesapám hobbi szinten mindig is motorozott, így hamar megfertőzött engem is. Szüleim mindig emlegetik, hogy már egész kicsiként is a műanyag motoron ülve kő keményen szupermotoztam. Apukám két éve kezdett tanítgatni, először még az ő tirál motorján, aztán én is kaptam egyet. Más szakág szóba sem jött, hiába tetszik szinte minden offroad ágazat, számomra a triállal semmi sem ér fel. Itt egy nagyszerű közösség tagja lettem. Szuper a légkör, nyoma sincs ellenségeskedésnek, mint annyi más területen, kicsit olyan, mint egy hatalmas haveri társaság” – meséli a kezdetekről, hozzátéve, hogy abban a viszonylag rövid időben, mióta részese, rengeteget fejlődött a sportág.

„Őszinte köszönet jár a segítőknek és a szervezőknek, élükön Török János szakágvezetőnek, hogy mindezt létrehozták és rengeteg munkával folyamatosan fejlődve egyre magasabb színvonalú versenyeket és edzéseket szerveznek nekünk.”

Adja magát a kérdés, hogy éli meg az édesapja elleni versenyzést...

„Izgalmas egy kategóriában indulni vele és azért jó érzés volt, amikor először előztem meg egy versenyen. Én később kezdtem motorozni is és versenyezni is, ezért sokat jelentett, amikor utolértem teljesítményben. De nem rivalizálunk. Ez csak egészséges versengés.”

Az új versenyévnek pedig nemcsak új motorral, hanem új kategóriában is vág neki 2021 felfedezettje. „Idén kategóriát váltottam, már a haladó kategóriában fogok versenyezni. Ez nagy kihívást jelent, rengeteget edzek, készülök rá és remélem, ez meghozza majd a gyümölcsét. Minden versenyen úgy indulok el, hogy nyerni szeretnék és remélem minél több dobogós helyezésem lesz. De minden elért helyezésnek örülni fogok, mert számomra a fejlődés a legfontosabb. A célom, hogy idén is önmagamhoz képest a legtöbbet fejlődjem és akkor remélhetőleg az eredmények sem maradnak el” – tekintett előre Samu.

S hogy mi a hosszú távú célja?

„Először itthon szeretnék minél többet elérni, minél magasabb szintre eljutni. Ezek után, ha a fejlődésem és a lehetőségeim engedik, akkor szívesen indulnék nemzetközi versenyeken is” – mondja lehetséges terveiről az előző idény legjobb fiatal triálosa, Borsi Samu.



Forrás: és képek: Platinum E-Space Hungary Zrt.