Bemutatkozott kedden a Motorsport Talent Management (MOTAM) elnevezésű vállalkozás, amely a tehetséges magyar autó- és motorversenyzők pályafutásának menedzselését, és a sportolók világbajnoki mezőnybe juttatását tűzte ki célul.

A sajtótájékoztatón Őry Tamás, a MOTAM ügyvezető igazgatója elmondta, olyan szolgáltatáscsomagot kínálnak a versenyzőknek, amely a szponzoráció, a sportszakmai menedzselés, a fizikai és mentális felkészítés, valamint a kommunikáció és a jogi háttér terén is segíti a fejlődésüket és pályafutásuk kiteljesedését.

"A kamion Európa-bajnokság futamainak, valamint a rali Eb magyarországi versenyeinek megszervezése során cégünk kapcsolatokat és tapasztalatokat szerzett, amelyeket ebben a formában is kamatoztatni kíván" - nyilatkozta Őry, aki hangsúlyozta, mostanra Magyarországon már a politika és az állam is elkezdett komolyan foglalkozni a technikai sportokkal, beruházások is folyamatban vannak, de ezek csak akkor érnek valamit, ha vannak sikeres magyar versenyzők is.

"Első körben minden szempontból megvizsgáljuk a versenyzőket, és a kialakult kép alapján, ha úgy ítéljük meg, hogy alkalmasak a feladatra, akkor elkezdünk együtt dolgozni. A feladat pedig nem más, mint eljutni a nemzetközi szintű sikerekig, mert minket kizárólag ez érdekel" - jelentette ki Őry Tamás.

A MOTAM az első évében a gokartozás világából a 2006-os születésű Vida Benedeket karolta fel, aki az idén a KSB Racing színeiben a szakág közép-európai bajnokságában, valamint Európa-bajnokságában is szerepel. A motorsportot illetően a MOTAM segítségével az idén megalakult az Enduro Team Hungary, amely két versenyzőt indít az enduro-világbajnokság 2021-es szezonjában.

Hadobás Ádám csapatvezető a sajtótájékoztatón elmondta, bár az első esztendő tanulóév lesz a csapat számára, ő arra számít, hogy a két motoros már idén is érhet el egy-egy kiemelkedő sikert. A két versenyző Zsigovits Norbert és Szőke Márk lesz. Zsigovits a tavalyi Super Enduro-vb-futammal közösen rendezett Európa-kupában versenyt nyert a Papp László Budapest Sportarénában, emellett négyszeres német bajnok. Szőke kilencszeres motokrossz- és kétszeres endurokrossz magyar bajnok, 2010-ben pedig a közép-európai bajnokságot nyerte meg.

A versenyzők a hétvégén már pályára hajtanak, Vida Kecskeméten, a közép-európai bajnokság következő fordulóján ül gokartba, míg a motorosok az enduro-vb soron következő, olaszországi futamán indulnak.

Borítókép/Fotók: Mitko Magyarország/Facebook