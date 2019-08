Elkápráztatta a nézőket az amerikai-magyar Rossi Moor hétvégi teljesítménye! Az Ohvale Talent Cup-ot első alkalommal rendezték a kontinensen az Ama Superbike betétfutamaként.

Rossi Moor már a szabadedzéseken több másodperccel vezetett a mezőny előtt, majd megnyerte a Superpole-t és a futamot is. Az egyáltalán nem gyenge mezőnyben tisztán látszott, hogy Rossi már két éve Európában készül, spanyol minta alapján a Sport&Events Academy irányításával, azért, hogy hamarosan az élvonalban szerepelhessen. Az Egyesült Államokban is nagy hiányt szenved az utánpótlás nevelés, ezért valószínűsíthető, hogy hamarosan a Stefano Favaro által alapított Academy szakemberei amerikai fiatalokkal is dolgoznak majd.

Rossi Moor így értékelte a hétvégi teljesítményét:

„Csütörtökön érkeztünk meg, a jetlag miatt kicsit fáradt voltam, de amint újra motorozhattam ez rögtön elmúlt! Pénteken szabadedzések voltak, ahol a pályát tanulmányoztam és a futómű beállításokon dolgoztunk. Nagyon megtetszett ez a pálya, mert igazán technikás. Szombaton voltak még szabadedzések, Superpole és 2 verseny.

A Superpole új volt nekem mert még nem volt ilyen egy körös időmérőm, de megnyertem és az első versenyt is.

Mindeközben a többiek is folyamatosan fejlődtek, a fő verseny 12 kör volt, azt is sikerült nagy előnnyel megnyernem. Tetszett a szervezés, alig várom, hogy jövőre is mehessek ezen a kupán, ami viszont elvileg már több fordulós lesz. Jó érzés volt találkozni az amerikai barátaimmal és a szurkolókkal, illetve nagyon büszke vagyok rá hogy több, mint 450 új rajongóm lett a Facebookon ezen a hétvégén!”

Stefano Favaro végig Rossi mellett volt és több szempontból is nagyon jó döntésnek értékelte, hogy elutaztak a versenyre:

„Amikor megtudtam, hogy van ilyen lehetőség, éreztem, hogy ott kell lennie Rossinak!

Ez a hétvége elképesztő volt, hiszen a Superbike betétfutama volt az Ohvale és itt egészen más kultúrája van a motorsportnak. Rengeteg az érdeklődő, nagyon sok család érkezik, hiszen mindenféle programok színesítik a versenyek közötti időszakokat is.

Nem csak azért örülünk, mert Rossi az első amerikai bajnok lett a sorozatban, hanem azért is mert rengetegen figyeltek fel a nagyszerű teljesítményére, amely a jövőben jövedelmező lehet majd számunkra.

12 évesen az első helyezésért nyert egy Ohvale 160 cc motort, a Superpole-ért pedig egy LS2

karbon sisakot is. Élőben adták a vele készült interjút a Superbike futam előtt és az amerikai média számos platformján írtak róla, úgyhogy azt hiszem, nagyon elégedettek lehetünk! Most utazunk haza és jön a következő olasz bajnoki forduló, ahol, bár nem lesz könnyű dolgunk, de matematikailag még mindig van esélyünk akár a bajnoki cím megnyerésére is!”

Rossi külön örömére a korábbi Grand Prix dobogós versenyző, a Moto2-es világbajnok Toni Elías is gratulált neki és ellátta személyre szabott tanácsokkal!

forrás és fotó: Faster Promotion