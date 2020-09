Oláh Gyárfás a MNASZ elnöke megható írásban emlékezett meg a korábbi versenyzőről.

"Végső búcsút venni, ilyen sorokat írni mindig nagyon nehéz. Akkor pedig különösen, ha egy baráttól, egy kiváló sporttárstól kell elbúcsúznom. Megakad a kéz, elszorul a torok, ha végiggondolom pályafutásának fontosabb szakaszait.



Hazai és külföldi hegyi-versenyek állandó indulója volt. Európa minden neves hegyi pályáján szeretettel várták a rendezők, a versenyzők, és ami a legfontosabb, a nézők. És Ő ott volt!



Boldog ember volt: szerette a családját, szerette a munkáját, szerette a barátait, szerette az autósportot, amiben kiteljesedett. Szerettük mi is, a barátai, a sporttársai, szerette mindenki.



Ezért is olyan nehéz Őt elengedni!



Az anekdotázás igazi nagymestere volt. A depóban körbevettük őt, és figyeltünk minden mondatára. Az „igazat” mondta, nem csak a „valódit”.



Most, nélküle, de mégis vele, egy ideig csendben maradunk. Ha egyszer elmúlik majd a halála miatt érzett fájdalom, és nyugodt szívvel tudunk már visszagondolni rá, akkor az emlékével az is visszatér, ami jó és szép volt, és amiről most olyan nehéz bármit is szólni.



Nehéz szívvel írom le: Isten veled BONGÓ!"

