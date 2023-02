Az Alpine Zinedine Zidane-t választotta csapata nagykövetévé.



A legendás labdarúgó játékosként a Juventus, a Real Madrid és a francia válogatott színeiben is maradandót alkotott. Pályafutása végeztével pedig vezetőedzőként folytatta, amelyben szintén sikert sikerre halmozott. Bár jelenleg nincs csapata, nem vesztegeti idejét, és új fába vágja fejszéjét. A focista a Forma-1-ben fog feltűnni, méghozzá az Alpine nagyköveteként. Erről az istálló számolt be, az új autójának bemutatásakor.



„Nagyon boldog vagyok, hogy ma itt lehetek, és egy remek estét tölthetek veletek. Nagyszerű dolgokat láttam, és nagyon boldog vagyok, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak” – nyilatkozta az eseményen a francia, majd viccesen megjegyezte: sajnálom, nagyon rossz az angolom.



Az egykori labdarúgó ezt követően kifejtette, jónak tartja, hogy az istálló lehetőséget ad a fiataloknak, ezért is keltette fel érdeklődését a projekt.



A francia sztár érkezése a csapat pilótáját, Pierre Gaslyt is lázba hozta.



„Gyerekkorom óta nagy rajongója vagyok. Az, hogy a tízes számmal versenyzek, részben neki köszönhető. Ötéves koromtól 6 éven keresztül fociztam. Franciaországban határozottan ős a legnagyobb ikon. Körülbelül fél órát tölthettem vele a színfalak mögött, és rengeteg kérdést tettem fel neki tapasztalatairól, karrierjéről. Ő egy nagyon-nagyon inspiráló ember” – fejtette ki a pilóta.



Zidane számára egyébként nem idegen a Forma-1 világa, hiszen korábban a Nagydíjon is felfigyeltek rá.

Borítókép: Arnold Jerocki/FilmMagic