Guanyu Zhou az utánpótlás sorozatokban lépcsőfokról lépcsőfokra lépkedett fel, míg végül a Forma 2-es bajnokságban elért harmadik helye után az Alfa Romeo őt választotta az egyik 2022-es ülésére.

A Forma 1-be való belépés azonban többet jelentett Zhounak, mint más korabeli pilótának, ugyanis neki feltett szándéka volt, hogy megmutassa fiatal honfitársainak, hogy igenis lehetséges kínai pilótaként a legmagasabb szintre jutni.

„Nyilvánvalóan nagy a nyomás rajtam, de nagy a támogatás is” – kezdte Zhou az inews-nak.

„Szeretném minél több ember érdeklődését felkelteni a motorsport iránt Kínában. Látom ott is a tendenciát, egyre többen próbálkoznak meg ezzel a sporttal.”



„Csodálatos, hogy én vagyok az a személy, aki képviseli őket a legmagasabb szinten.”



„Odahaza sokan mondják, hogy lehetetlen eljutni Kínából az F1-be, mert sokkal hátrébbról indulunk. Korábban is próbálkoztak már többen eljutni Európába, de mindig azt mondták, hogy nem elég jók.”



„Hittem magamban, megvolt bennem a lehetőség, gondoltam, miért ne? Igyekszem elmondani a világon mindenkinek, hogy ugyanúgy küzdünk mint bárki más és nem csak a pingpongban vagyunk jók!”

Zhou számára egyelőre még nem tisztázódott a jövőévi szereplése, ugyanis 1+1 éves szerződést kötött az Alfa Romeóval, azonban a második évre való opciós jogot még nem aktiválták.

Legnagyobb kihívója a szintén Forma 2-ből feltörekvő Theo Pourchaire, aki nemrég kijelentette, ez lesz az utolsó szezonja az F2-ben.

“It’s only the start of this journey” P8! #CanadianGP #TeamZHOUalfaalf pic.twitter.com/G5MD0Ay2OI