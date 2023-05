Yuki Tsunoda megosztott néhány képet az Emilia-Romagna régióban töltött éjszakáról a törölt futam előtt.

Tsunoda az AlphaTauri csapatnál versenyez, amely az Emilia Romagna régió közeli Faenza városában található, és a japán pilóta a verseny előtti napon a csapat gyárába tartott.

Az AlphaTauri maga is megosztott néhány részletet a szélsőséges időjárási körülmények városukra gyakorolt hatásáról, Tsunoda pedig a közösségi médiában is megosztott néhány saját képet arról, amivel Faenzában találkozott azon a napon, amikor az F1 megerősítette, hogy a nagydíj hétvégéjét lefújták.

„A szörnyű éjszaka után a város erősen érintett: por, sár és benzinszag mindenütt. Jelenleg az emberek azért küzdenek, hogy élelmet és főleg szállást találjanak, miután sokakat evakuáltak a saját otthonukból. Kérem, bármivel, amivel segíteni tudnak, nagyra értékeljük” - írta Tsunoda.

After a horrible night the town is heavily impacted: dust, mud, and the smell of gasoline everywhere. Currently people are struggling to find food and especially places to stay,after many have been evacuated from their own homes. Please, anything you can do to help is appreciated pic.twitter.com/NQw72LeCLy