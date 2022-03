A Mercedes csapatfőnöke szerint nagyon demoralizáló, hogy pilótái jelenleg nem lehetnek ott a győzelemért folyó csatákban, ugyanakkor úgy gondolja, ez az időszak alázatra tanítja őket.

Az elmúlt években páratlan sikerszériának örvendő Mercedes az idei szezonban új kihívással találta szembe magát és arra törekszik, hogy visszakerüljön a mezőny élére.

Az első két futam után az istálló a második helyen áll a konstruktőri bajnokságban, 38 ponttal. A pontszám és a helyezés azonban ezúttal csalóka, és nem mutatja meg a teljes valóságot. A két futam alatt mindössze egy dobogót sikerült szereznie a csapatnak A szezonnyitón Lewis Hamilton álhatott fel a dobogó harmadik fokára, igaz ehhez az is hozzájárult, hogy a Red Bullok megadták magukat. Szaúd-Arábiában Hamilton a 10. helyen ért célba, George Russell pedig az ötödik helyen autózott be.



Eközben az élen Max Verstappen és Charles Leclerc izgalmas csatát vívott az elsőségért. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elmondta, hogy hiányzott neki, hogy részese legyen ezeknek a „szórakoztató játékoknak”.



„Megélhettük azt a luxust, hogy az elmúlt nyolc évben ezeknek a szórakoztató játékoknak a kellős közepén legyünk” – mondta a gpfans.com beszámolója szerint .



„Valójában a luxus rossz szó. Az élen zajló mulatságos meccsek kellős közepén voltunk, és a Forma-1-ben érdekelt félként profitáltunk egy nagyszerű show-ból, amelyet igazán látványos nézni. A másik oldalon rendkívül fájdalmas, hogy nem lehetünk részesei ezeknek a szórakoztató játékoknak a jókora köridő hiány miatt.”



„Nem fogunk pihenni, amíg vissza nem térünk az élre. Egyáltalán nem szórakoztató, de az alázatot gyakoroltatja velünk. Ettől még erősebbek leszünk, még akkor is, ha ez most nem mulatságos” – zárta értékelését.



Forrás: planetf1.com

Borítókép: Eric Alonso/Getty Images