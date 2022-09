Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke megvédte a Holland Nagydíjon meghozott döntésüket.



Sokáig úgy tűnt a Mercedesnek sikerült megtalálnia Lewis Hamilton számára a nyerő stratégiát, ám Valtterri Bottas balesetét követően minden megváltozott. A Safety Car-os szakasz alatt a Mercedesnél úgy döntöttek, hogy Hamiltont nem hozzák ki kerékcserére. Ezt követően a friss abroncsokon versenyző Max Verstappen és George Russel is könnyedén ment el a hétszeres világbajnok mellett, aki ingerülten szidta csapatát a taktikai hiba miatt.



Most a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff reagált pilótája kijelentésére.



„Először is, a versenyzőnek mi vagyunk a lelki szemetesládája. Sok érzelem fut át rajtad, amikor ilyen közel állsz a győzelemhez, majd lehajráznak. Tehát egyértelmű, hogy minden érzelem előkerül, és mint pilóta egyedül vagy, nem látod, mi történik” – magyarázta Wolff.



„Abban a pillanatban megbeszéltük, vállalunk-e kockázatot a futamgyőzelemért? Igen, kockáztatunk. És volt egy öt körös gumija, a közepes keverék volt a helyes döntés. Végül nem ment neki, de inkább megkockáztatom, hogy megnyerjem Lewisnak a versenyt, ahelyett, hogy második és harmadik helyen végezzek. Jól tettük, hogy kockáztattunk" – fejtette ki.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor