Lewis Hamilton a múlt hétvégén ünnepelte pályafutása 300. futamát, csapatfőnöke, Toto Wolff szerint azonban nem ez az utolsó nagy mérföldkő a brit számára.



Wolff nemrég elárulta, hogy a jubileummal kapcsolatban beszélgetésbe elegyedett a hétszeres világbajnokkal, és úgy véli még sokáig láthatjuk a britet.



"Néhány hete beszéltünk arról, hogy meddig tarthat a partnerségünk, és öt-tíz évet mondtunk, így elérhetjük a 400-at" - viccelődött az osztrák, a PA hírügynökség szerint.



A britnek 2023 végéig szól a szerződése, így hamarosan el kell döntenie, hogy továbbra is erősíteni akarja-e a Száguldó Cirkusz mezőnyét. Bár Hamilton korábban úgy fogalmazott, hogy 40 évesen már nem szeretne versenyezni, korábbi csapattársa, Nico Rosberg úgy gondolja, a Mercedes pilótája folytatja majd.



"Úgy tűnik, még mindig jó helyen van, és élvezi ezt az új kihívást, hogy George mellette van, mert Lewis számára továbbra is olyan fontos, hogy legyőzze csapattársát." - mondta Rosberg a Sky Sports Newsnak.



„Úgy gondolom, hogy továbbra is motivált, és jó helyen van a csapatnál, úgyhogy úgy látom, hogy folytatja még néhány évig, miért nem. A teljesítmény tekintetében nézd meg Fernando Alonsót, ő 40 éves, és még mindig a jólvezet. Az, ahogy jelenleg Ocont legyőzi, igazán lenyűgöző” – tette hozzá.

Borítókép: Dan Istitene/Getty Images