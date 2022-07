Toto Wolff úgy véli, hogy Lewis Hamilton megnyerte volna a Brit Nagydíjat, ha a futam záró szakaszában nem jött volna be a biztonsági autó.



Azt követően, hogy Max Verstappennek problémái akadtak az autójával, a két Ferrari és Lewis Hamilton küzdött meg egymással a végső győzelemért. Míg a két ferraris pilóta a csapatrádión vitatkozott a pozícióért, Hamilton felzárkózott a duó mögé. Carlos Sainz ekkor úgy döntött, hogy kimegy a boxba és nem sokkal később csapattársa is követte őt, így Hamilton az élre ugrott a hazai közönség legnagyobb örömére. Annak ellenére, hogy a brit régebbi abroncsokon volt, úgy nézett ki, hogy lehet esélye a végső győzelemre, ám az Esteban Ocon miatt beérkező biztonsági autó összekuszálta a szálakat. Miközben az éllovasok a lágy gumikkal haladtak, Hamilton rájött, hogy nincs elég tempója ahhoz, hogy legyőzze a végső győztes Sainzot, valamint a Red Bull-os Sergio Pérezt.



A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a futamot követően azzal érvelt, ha nem lett volna a Safety Car, Hamilton a futamgyőzelemért harcolhatott volna volna, ami kilencedik győzelmét jelentette volna a silverstone-i pályán.



„Az autó jó teljesítményt nyújtott ma, és ott voltunk, hogy megnyerjük a versenyt, ez nagyon biztató” – mondta Wolff a Sky Sports F1-nek.



„Egy kicsit elvesztettük a lendületünket az újraindítás után, de szinte semmi pattogásunk nem volt, ami biztató volt, a tempó pedig jó volt a kemény és a közepes gumikon is. Csak a lágyakon nem tudtuk igazán elérni azt a tapadást, amit kívántunk volna a végén.”



„Szerintem a Safety Car nélkül valószínűleg megnyerte volna a versenyt. A végén csak Pérez volt ott, aztán Sainz csak ment. Rendben van, a legbátorítóbb az, hogy olyan autónk volt, amely képes volt versenyezni.”



Annak ellenére, hogy Hamilton lemaradt az első helyről, Wolff optimista volt az autó javuló teljesítményét illetően.



„Azt hiszem, egyedül akarunk versenyeket nyerni, az nagyszerű lenne. Légy ott, harcolj velük. Ez lenne a célpont. Tehát van egy autónk, amit jövőre is fejleszthetünk.”



„Ez még nem igazi szerelmi kapcsolat. Éppen ma kezdtünk el először flörtölni egy kicsit az autóval.”

Borítókép: Kenan Asyali – Pool/Getty Images