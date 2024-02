A Ferrari korábbi versenyzője, Ivan Capelli azt sugallta, hogy a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff állt azon kiszivárogtatás mögött, ami miatt korábban jelentették be Lewis Hamilton Ferrarihoz való átigazolásának hírét.

A hétszeres világbajnok a következő szezontól Maranellóba igazol, ezzel véget ér a Mercedesnél töltött időszaka, amely alatt hat bajnoki címet szerzett.

Ám mivel a bejelentés még az idei Mercedes bemutatása előtt történt, a hír időzítése mindenkit meglepett.

Arra a kérdésre, hogy ez a Ferrari saját stratégiája volt-e, Capelli a Gazzetta dello Sportnak azt mondta: „Nem. Toto Wolff volt az, aki kiengedte ezt a hírt, hogy Hamilton és a Ferrari is kapjon egy pofont. Ezzel biztosította, hogy a Ferrari ne tudja elsőként lehozni a hírt."

| In an interview with La Gazzetta dello Sport, Ivan Capelli revealed that it was Toto Wolff who initiated the leak that led to the announcement of Hamilton joining Ferrari.



