A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff úgy véli az istálló a szezon harmadik versenyhétvégéje előtt sem talált „varázslatos megoldást” a problémáira.



Noha Lewis Hamilton a dobogón végzett a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon a szaúd-arábiai forduló volt az első, ahol a 2013-as Olasz Nagydíj óta nem szerepelt Mercedes a legjobb öt között. Mindehhez még az is hozzájön, hogy Lewis Hamilton már az időmérő edzés első szakaszában búcsúzni kényszerült, ami 2009 óta nem fordult elő vele.



A csapat őszintén értékelte teljesítményüket, és nyíltan beszélt arról, hogy egyelőre nem tudják megoldani a pattogásos problémát, ami bizony rányomja a bélyegét a sebességükre. Wolff a harmadik nagydíj előtt elmondta, hogyan látja most a helyzetüket.



„Egy tanulási folyamaton megyünk keresztül. Az első két hétvége megmutatta, hogy van még hová fejlődnünk” – mondta Wolff az Ausztrál Nagydíj előtt.



„Jelenleg a pályán nyújtott teljesítményünk nem felel meg a saját elvárásainknak, de Brackleynél és Brixworthnél mindenki a problémák megértésére és a megfelelő megoldások megtalálására összpontosít.”



„A következő versenyhétvégére azonban nem lesz egy varázslatos megoldás” – tette hozzá Wolff.



„De azon vagyunk, hogy folyamatosan javuljunk a következő versenyeken, hogy közelebb kerülhessünk a mezőny éléhez. Addig is minden lehetőséget ki kell használnunk, és a lehető legtöbbet kell kihoznunk a rendelkezésünkre álló csomagból” – zárta szavait.



Forrás: formula1.com



Borítókép: Gettyimages