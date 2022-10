A FIA pénteken bejelentette, hogy a költségvetési sapka túllépéséért 7 millió dolláros pénzbüntetéssel, illetve 10%-os tesztidő-megvonással sújtja a Red Bull Racing csapatát.

A büntetéspártiak közül a leghangosabb a közvetlen rivális Mercedes volt mindig is, Toto Wolff pedig az ítéletet követően is beszélt az ügyről.

„Úgy gondolom, számunkra ez a büntetési mérték túl kevés. Persze az is igaz, hogy az ő olvasatukban pedig túl sok.”

Azt azonban elismerte, hogy a kutatás-fejlesztésre fordítható idő csökkentése képes valójában hátráltatni a regnáló világbajnok istállót.

„A szélcsatornában tölthető idő legminimálisabb csökkentése is káros egy csapatra . Azt azonban nehéz megmondani, hogy ez mennyire jelentős ebben a szakaszban.”



„Abszolút értékét nézve a 7 millió dollár rengeteg pénz. De lehet, hogy a Red Bull esetében a nagy képet nézve, figyelembe véve az erőforrásfejlesztéseket és a csapaton belül végrehajtott befektetéseket, ez nem olyan drasztikus.”

Christian comments following the announcement of an Accepted Breach Agreement with the FIA and the Team. pic.twitter.com/O5SzWIEPiY