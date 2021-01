Lewis Hamilton 2007-ben debütált a Forma-1-ben a McLaren csapatában. Első évében a Formula–1-ben remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban azonban már senki sem állította meg, megszerezte pályafutása első világbajnoki címét.



Feeling really honoured to be mentioned in the same likeness as a driver like Michael. What happened today is beyond my wildest dreams. I can’t express how grateful I am to all the fans, and to my amazing team for being with me on this journey. This is for us #91 pic.twitter.com/ZXaq17qd06