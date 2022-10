Sebastian Vettel többször is célozgatott rá, ám most nyíltan is elárulta, hogy Szuzuka az egyik kedvenc pályája a versenynaptárban.

A pilóták három év kihagyást követően térhettek vissza az ikonikus aszfaltcsíkra, ugyanis a Covid miatt az elmúlt években elmaradt a futam.

A német a 20. helyen végzett az első szabadedzésen, melyet a második gyakorlásra 15. helyre javított.

„Minden olyan különleges ezen a helyen! A pályát biztosan az Istenek tervezték! – mondta nevetve az F1.com-nak – Nem tudom, ki van odafenn, de biztosan megérintette Szuzukát. A szurkolók pedig feltették a habot a torta tetejére ezzel a szuper hangulattal.”

Vettel beszélt arról is, hogy milyen jól esett neki az, hogy ennyi német zászlót látott a lelátón. Mivel idén nem rendeztek Német Nagydíjat, így ez a futam áll számára a legközelebb a hazai pályához.

Senna ’89 vs Vettel ’19



Two mighty pole laps by a pair of racing legends #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/7Hu24KQXiT — Formula 1 (@F1) October 6, 2022

Fotó: Clive Rose/Getty Images