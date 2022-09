Sebastian Vettel arra bíztatja a csapatokat, hogy csapjanak le Mick Schumacherre.



Mick Schumachernek a szezon végén lejár a szerződése a Haasszal a helyzetét pedig tovább nehezíti, hogy a hírek szerint a Ferrari sem óhajtja meghosszabbítani a 2019-ben vele kötött megállapodását. Eközben a kiadó helyek egyre fogynak, így a németnek nem lesz könnyű dolga, ha a sorozatban szeretne maradni.

Az egyik ok, amiért nem kapkodnak a 23 éves pilótáért, az az lehet, hogy két szezon alatt mindössze kétszer tudott pontot szerezni. A versenyző pártfogója, Sebastian Vettel ugyanakkor úgy gondolja, hogy ez nem csak Schumacher hibája, hanem a Haasé is, mivel az előző szezonban nagyon rossz autót rakott össze.



„Remélem, nem fog megtörténni, szerintem megérdemel egy helyet” – mondta Vettel a motorsport-magazin.com szerint.



„Jobb, mint azt az emberek gondolják. Jól haladt tavaly, amit sokan nem láthattak. Sajnos, az autó olyan rossz volt, hogy ez nem látszott. Tudom, hogy több van benne

.”

Bár Schumachernek ebben a szezonban már kétszer is összejött a pontszerzés, két nagy összeomlás is fűződik a nevéhez. Szaúd-Arábiában az időmérő edzésen szenvedett balesetet, aminek következtében nem tudott rajthoz állni, míg Monacóban a falba csapódott a verseny során, nem kevés kárt okozva ezzel az istállónak. Vettel úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia tanult ezekből az esetekből.



„Szerintem néhány erős versennyel kárpótolt, és látni lehetett a sebességét és a tehetségét” – zárta szavait.

borítókép: Sport365/Tóth Zsombor