A négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettel szerint a Ferrarival közösen kitűzött célokat nem sikerült elérniük, ugyanakkor az idei szezont záró Abu-Dzabi Nagydíj előtt a 33 éves versenyző úgy nyilatkozott, semmit nem bánt meg az olasz istállónál eltöltött hat év alatt.

Vettelnek a vasárnapi futam lesz az utolsó a Ferrari színeiben, jövőre ugyanis a gyári Aston Martinnál - jelenleg Racing Point - folytatja pályafutását.



"A végén különböző okokból nem működött a dolog, de most már az a legfontosabb, hogy az érintettek a saját szempontjukból pozitívan tekintsenek a jövőbe" - nyilatkozta szerdán Vettel, aki 2015-től mostanáig 14 versenyt nyert meg a Ferrarival, azonban legfőbb célját, a világbajnoki címet nem sikerült begyűjtenie.



(Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images)



"Utólag persze az ember azt kívánja, bárcsak másképp történtek volna bizonyos dolgok, de ezzel együtt sem bánok semmit ebből az időszakból" - mondta a német versenyző, hozzátéve, hogy ő "nem felejtett el vezetni", ugyanakkor az idei Ferrarival nem sikerült megbarátkoznia.



(Kép: Dan Istitene/Getty Images)



"Nincs az autónak egy konkrét problémája, inkább több kis apróság okozza a gondot" - jelentette ki Vettel, és hozzátette: "én vagyok saját magam legnagyobb kritikusa, és tudom, hogy számos dolgot csinálhattam volna másképp a pályán és azon kívül is, gondolok itt például a prioritásokra, amelyeket az ember néha hibásan határoz meg."



Az Aston Martinnal kapcsolatban a négyszeres vb-győztes azt mondta, új csapatánál az eddigi tapasztalatára, valamint a volán mögötti teljesítményére támaszkodik majd.



(Kép: Eric Alonso/MB Media/Getty Images)



"A Ferrarinál eltöltött idő is formált, sokat tanultam és fejlődtem, ezért most a pályán és azon kívül is más szinten vagyok, mint voltam korábban" - nyilatkozta Vettel.

Kép: Getty Images