Sebastian Vettel nevét néhány évvel ezelőtt szoros összefüggésbe hozták a Mercedesszel. A német nemrég elárulta, mi volt igaz az akkoriban terjedő pletykákból.



A négyszeres világbajnok pilóta élete utolsó nagydíjára készül. A 15 éves pályafutást háta mögött hagyó versenyző egyre többet gondol vissza a múltra és olyan témákkal kapcsolatban is szívesen megnyilvánul, amelyekről korábban nem szívesen beszélt.

Az Aston Martin pilótája az F1 Beyond the Grid podcastjában felfedte, mennyi igazság volt az évekkel ezelőtti beszámolók mögött, miszerint ajánlatot kapott Mercedestől.



„Nem tudom, talán volt.”



„Beszéltem Nikivel (Laudával, a Mercedes akkori ügyvezető elnökével), de őszintén szólva a Ferrarinál töltött időszakom felénél jártam, és a csatlakozás nagy dolog lett volna, mert Lewis volt az első számú pilótájuk. Nem vagyok benne biztos, hogy szerették volna-e, hogy egy csapatban legyünk.”



„De akkoriban nem is nagyon érdekelt, mert annyira elkötelezett voltam a Ferrari mellett, és ez volt az álmom, hogy ez működjön. Tehát beszélgettünk egymással, de ez nem volt igazán komoly.”



„Akkoriban a Ferrarival való győzelemre összpontosítottam, és ez volt a célom. Nem akartam csapatot váltani és a Mercedesszel nyerni” – árulta el.

Borítókép. Sport365/Tóth Zsombor