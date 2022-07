Felejthető hétvégén van túl Sebastian Vettel, aki a sprintfutamon és a versenyen is koccanás részese volt.

A pénteki szabadedzésen sem ment már jól Vettelnek, akkor a leglassabb idővel zárta az edzést. Szombaton a sprintfutamon Alex Albonnal találkoztak, ez pedig egy apróbb sérülést okozott az autóján, így végül a 19. helyen zárta a napot, írja a PlanetF1.com portál.

A vasárnapi nagydíj sem sikerült sokkal jobban a németnek, ekkor ugyanis Pierre Gaslyval való ütközését követően a kavicságyban kötött ki.

„Talán célkereszt volt az autómon! – viccelődött a Motorsport.com-nak adott interjújában.

Vettel és az AlphaTauri pilótája a 12. helyért küzdött, amikor a német a 40. körben megpróbálta megelőzni Gaslyt a 4-es kanyarban.

A francia azonban összeért vele, így az Aston Martin a kavicságyban landolt.

„Nincs sok mondanivalóm az esetről. Kívülről valószínűleg jól nézett ki a csata. Már én voltam előrébb, Gasly nem fékezett időben így összecsúsztunk” – mondta Vettel.

„Kicsit túl ambíciózus volt. Megelőztem, ő nyilván előrébb akart maradni, de nem sikerült neki.”

LAP 40/71



Gasly and Vettel come together rounding Turn 4 and Vettel goes spinning into the gravel.



The German has got going again. Gasly, meanwhile, has been given a 5-second penalty for the causing the collision.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/UMKVeNL13I