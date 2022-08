Sebastian Vettel, az Aston Martin pilótája egy jótékonysági futballmérkőzésen bebizonyította, a futballpályán is olyannyira otthon érzi magát, mint az aszfaltcsíkon.



A német pilóta augusztus 25-én este a „Champions for Charity” elnevezésű jótékonysági labdarúgómérkőzésen vett részt, amellyel minden évben a 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett Michael Schumacher előtt tisztelegnek a sportvilág nagyjai. A mérkőzés egyik csapatának kapitánya a Haas pilótája, Mick Schumacher volt, aki a Keep Fighting Alapítványt képviselte. A másik együttest az NBA-legenda, Dirk Nowitzki vezette, aki saját jótékonysági szervezetének képviseletében szerepelt.

Az idei mérkőzésen olyan labdarúgók is kergették a labdát, mint Mats Hummels, Kevin Trapp, Lukas Podolski és Sami Khedira. Nem csak focisták voltak azonban ott, pályára lépett a McLaren két legendája, David Coulthard és Mika Hakkinen, de beállt játszani a strandröplabdázó Karla Borger és a kézilabdázó Christian Schwartzer is.

Mick, Seb and Mika had a ball at the Champions for Charity match! #F1 pic.twitter.com/TJtR4SPL3y — Formula 1 (@F1) August 25, 2022



Bár erre a névsorra egy pillanatig sem használható a gyenge jelző, a show-t mégsem a fent említett sportolók lopták el, hanem Sebastian Vettel. A négyszeres világbajnok pilóta nagyszerű gólt szerzett, melynek láttán a német válogatott kapus, Kevin Trapp csak pislogni és mosolyogni tudott.



A szemet gyönyörködtető lövés a rajongók elismerését is kivívta. Az egyik szurkoló így fogalmazott a Redditen: „A srác visszavonult, hogy végre labdarúgó lehessen.



„A Chelsea-nek le kellene szerződtetnie” – tette hozzá egy másik.



A mérkőzést egyébként Mick Schumacher csapata nyerte, 11-10-re.

