Sebastian Vettel szerint itt az ideje, hogy a média ne üldözze küszködő honfitársát és barátját, Mick Schumachert.

A Forma-1-ben Haasnál eltöltött stabil újonc szezon után Schumacher karrierje kissé rossz irányba mozdult el. A Haas a 2022-es szezon előtt menesztette Nikita Mazepint, így tért vissza a csapathoz Kevin Magnussen. A rutinos csapattárs egyelőre egy olyan tesztnek bizonyul Schumacher számára, amihez nem tud felnőni. Magnussen eddig 15 pontot szerzett, míg Mick első Forma-1-es pontjai még váratnak magukra.

Schumacher a közelmúltban a javulás jeleit mutatta, sokkal közelebb került a Magnussen által felállított tempóhoz, de a Monacói Nagydíjon elszenvedte a szezon második hatalmas és drága balesetét. Az autója konkrétan kettészakadt, szerencsére Schumachernek nem esett baja.

„Jól érzem magam, nyilvánvalóan nagyon bosszant a dolog. A tempót tekintve jók voltunk, csak sajnos nem tudtuk befejezni a versenyt. Erősnek éreztem a kocsit, és az volt benne, hogy képesek lehetünk támadni és nyomni. A végén talán túl szélesen fordultam az ívre, ami elég volt ahhoz, hogy elveszítsünk mindent tapadást. Sajnos az eredmény olyan, amilyen” - mondta Schumacher a média munkatársainak.

Vettel, aki Schumacher mentoraként tevékenykedik, mióta csatlakozott a Forma-1-hez, úgy véli, hogy a 23 éves versenyző tud és fog is fejlődni, ha a média leszáll kicsit róla.

"A legfontosabb, hogy jól van. Nincs kétségem afelől, hogy többre képes, mint amennyit most mutat. De szerintem békén kell hagyni egy kicsit” – mondta Vettel a Motorsport-Total.com szerint.

That Mick Schumacher walked away unhurt from this... #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/4j2T6OW4AJ