Sebastian Vettel nem érti, milyen gondolatmenet állt a Haas döntése mögött, Mick Schumacherrel kapcsolatban.



Mick Schumacher jövője szinte az egész szezon során kérdéses volt, az év előrehaladtával azonban egyre valószínűbbé vált, hogy a fiatal némettel nem hosszabbít majd csapata. A jóslatok aztán az utolsó futam előtt beigazolódtak és a Haas bejelentette, hogy Schumachert Nico Hülkenberg váltja.

Vettel, aki Schumacher barátja és egyféle mentora is, úgy véli a 23 éves pilóta megérdemelné, hogy a sorozatban szerepeljen, így zavartan áll a Haas döntése előtt.



„Természetesen ez keserű számára, és sajnálom is őt. Azt hiszem, a Haas csapatvezetése néha… nem akarok semmit mondani, de néha talán nehéz megérteni őket. Szerintem Mick abszolút megérdemli a helyet a Forma-1-ben” – mondta a motorsport.com-nak.



„Ez a szezon biztosan nem volt könnyű számára. Lehet, hogy itt-ott hibázott, de szerintem a csapat sem volt mindig ártatlan, legalábbis kívülről úgy tűnt.”



„Vannak olyan csapatok, akik azt a benyomást keltik, hogy nem érdekli őket a pilóta és soha nem is létezett számukra. Úgy gondolom, ebből a szempontból a Haas jobban is teljesíthetett volna.”



„De hát most ez van, és azt hiszem, Mick sokat tanulhatna, és tanulni is fog a helyzetből, és remélhetőleg hamarosan visszatér."



„Úgy gondolom, hamarosan az új feladatra, a következő lépésekre fog összpontosítani. Azt hiszem, és azt remélem, hogy lesz esélye, mert megvan benne a potenciál” – zárta Vettel.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor