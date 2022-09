Perez második évét tölti a Red Bullnál és úgy tűnik, teljesítményben elmarad Max Verstappentől.

2021 a tanulás éve volt számára, de így is kiemelkedően nagy különbséggel végzett előtte a holland. Max sosem végzett a futamon Checo mögött, időmérőn is csak egyszer. Kettejük közt a kvalifikációkon jelentkező átlagos időkülönbség több volt, mint 4 tized. Ennél nagyobb különbség csak a Haasnál és az AlphaTaurinál volt. Pontszámban ez szintúgy megmutatkozott, a világbajnok több, mint 200 ponttal szedett össze többet társánál.

Perez akkor mégis új szerződést kapott, mivel a Red Bullnál jól tudják, Verstappen nem a legkönnyebb csapattárs.

2022-re mindenki azt várta, a különbség csökken a két pilóta között, ami a szezon elején így is lett. Az autó sokkal alulkormányzottabb lett a tavalyinál ez pedig jobban feküdt Pereznek.

Az első nyolc versenyen mondhatni, fej-fej mellett haladt a két pilóta, alig volt köztük különbség teljesítményben. Azóta azonban Perez ismét mélyrepülésbe kezdett, az autóba érkező frissítések Verstappennek kedveztek, így a mexikói visszaesett. A nyári szünet óta ez még inkább érezhető.

Hiába azonban a nagy különbség, jelenleg nem nagyon van nála alkalmasabb pilóta a mezőnyben, illetve a Red Bullnak sem feltétlenül rossz, hogy Max kisajátíthatja magának az elsőszámú pilóta szerepét.

Red Bull says it will "lose a bit of performance" if it sets its 2022 #F1 car up to suit Perez's preferences, as Perez's struggle relative to Verstappen continues.



Edd Straw explains the situation:https://t.co/RVLFsHdB05