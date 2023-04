Felipe Massa vizsgálja azokat a jogi lehetőségeket, amelyek segítségével érvénytelenítheti a 2008-as Szingapúri Nagydíj végeredményét, és aminek a következtében utólag megszerezhetné a világbajnoki címet.



2008-ban Lewis Hamilton emelhette magasba a világbajnoki trófeát, azt követően, hogy a szezonzáró végén megelőzte Timo Glockot, így az utolsó pillanatban „kikapta” a már ünneplő Felipe Massa kezéből a világbajnoki címet. Massa azonban nem ezzel a futammal kapcsolatban kérne vizsgálatot, hanem a Szingapúri Nagydíj miatt. Az említett futamon Nelson Piquet Jr. és a Renault szándékosan okozott balesetet, annak érdekében, hogy kiharcoljon egy biztonsági autós szakaszt, ezzel segítve Fernando Alonsót. Az ügy legnagyobb vesztese Felipe Massa lett, aki ebben az időben kiállt tankolni, ám a kapkodás miatt elrántotta a csövet, így végül pontot sem tudott szerezni a versenynapon.



Bár az istállót a történtek után két évre eltiltották, a verseny eredményét azonban nem törölték. A ma már kissé feledésbe merült ügy körül nemrég Bernie Ecclestone kavarta fel az állóvizet, mikor elismerte, ő és az FIA akkori elnöke, Max Mosley már akkoriban értesültek a csalásról, így tehettek volna valamit Massáért, ám a nagyobb botrány elkerülése érdekében nem bolygatták az ügyet.



„Annak idején az volt a szabály, hogy az FIA év végi díjátadó ünnepsége után a világbajnoki helyezés érinthetetlenné válik. Így Hamiltonnak átadták a bajnoki trófeát, és minden rendben volt. Azonban ma is sajnálom Massát. Megnyerte a döntőt a hazai versenyén, és mindent jól csinált. Kicsalták tőle a jól megérdemelt címet, míg Hamiltonnak mindenben szerencséje volt, és megnyerte első bajnoki címét” – jelentette ki.



„Ma már másképp intézném” – tette hozzá. másképp intéztem volna.



Ecclestone kijelentése Felipe Massa fülébe is eljutott, aki a Motorsport.com-nak beszélt arról, megfontolja, hogy jogi lépéseket tegyen az ügyben.



„Van egy szabály, amely szerint attól a pillanattól, amikor a pilóta megkapja a trófeát, már nem lehet változtatni a dolgokon. Még akkor sem, ha később bebizonyosodik, hogy csalás történt. Annak idején a Ferrari ügyvédei beszéltek nekem erről a szabályról. Elmentünk más jogászokhoz is, de a válasz az volt, hogy semmit sem lehet tenni. Tehát logikusan hittem nekik.”



„De 15 év után azt halljuk, hogy a kategória (volt) tulajdonosa azt mondja, hogy az FIA elnökével együtt 2008-ban már megtudta, és azért nem tett semmit azért, hogy ne rontsa el a Forma-1 hírnevét.”



„Nagyon szomorú tudni azt, hogy ennek a versenynek törölni kellett volna az eredményét. Ezzel az eredménnyel végül én veszítettem a legtöbbet. Szóval utána járunk, hogy megértsük mindezt.



„Vannak szabályok, és sok olyan dolog van, amit 15 év távlatából már nem lehet megváltoztatni, de szándékomban áll, hogy áttanulmányozzam a helyzetet törvények és a szabályok szempontjából. Látnunk kell, hogy mit tehetünk” – mondta Massa.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor