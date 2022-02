Max Verstappen nemrég egy hosszabb interjúban tekintett vissza az elmúlt szezonra, és a mindent eldöntő utolsó futamra, amellyel kapcsolatban elárulta kis híján nem tudta befejezni azt.



A holland versenyző számára az Abu-Dzabi Nagydíj utolsó köreiben elúszni látszott a győzelem és a világbajnoki cím, mivel Lewis Hamilton magabiztosan vezette a mezőnyt. Nicholas Latifi balesetét követően azonban minden a feje tetejére állt, a biztonsági autó távozása után pedig Verstappen megragadta a lehetőséget és a frissebb gumikon megelőzte brit ellenfelét. Ez az utolsó kör azonban nagyon fájdalmasra sikeredett a Red Bull pilótájának, mivel lába görcsöt kapott.



„Mi járt a fejemben?” Azt gondoltam: „Meg kell előznem őt. Itt csak egy lehetőség van. Nem fogok másodikként végezni."

„Az újraindítástól kezdve próbáltam igazán koncentrálni. Minden jól működött egészen addig, amíg át nem értem a célvonalon, és nem kezdett görcsölni a lábam. Ez az egyik legfájdalmasabb dolog, ami történhet, mert hosszú ideig teljes gázzal mész. Érzed, hogy az izom összehúzódik, és olyan lesz, mint egy teniszlabda. Természetesen az adrenalin segít, mert ha ez menetközben történik, nem tud mozogni. Ez lehetetlen. De nem volt más lehetőség, meg kellett tennem” – mondta a The Guardiannek.



"Teljesen gyorsítottam, és egyre jobban éreztem, hogy fáj a lábam. Szerencsére megérkezett az 5-ös kanyar, és elkezdtem az előzést. Körülbelül három másodperc volt hátra anélkül, hogy ráléptem volna a gázpedálra. Aztán két nagyon hosszú egyenes állt előttem és a másodikon, ahol Lewis jött felém éreztem, hogy vibrál a lábam. Nem tudtam kontrollálni mert görcsölt az izom. Ha megnézed az adatokat nem fogod látni nagyon simán halad a gyorsulás.”



„A győzelem után kiabáltam a rádióban, de az egész kört a lábam nem bírta tovább. Még egy kör, és nem tudtam volna így befejezni a versenyt.”



„A stressz szintje olyan magas volt az utolsó körben, hogy a szervezet valószínűleg erre reagál. De nem adhatod fel. Tudtam, hogy nagyobb a tapadásom, ezért arra gondoltam, meglepem őt abban a kanyarban. Még apám sem számított arra, hogy eljutok oda” – emlékezett vissza a döntő pillanatokra a világbajnok.



Verstappen úgy gondolja megérdemelte a végső győzelmet és nem tulajdonít túl nagy lehetőséget Michael Masi döntésének.



"Nagyon jó szezonom volt, és azt hiszem, nagyon megérdemeltem. Balszerencsém is volt. Az emberek mindig emlékeznek az utolsó versenyre, de ha az egész szezont nézzük, sokkal hamarabb el kellett volna dőlnie a bajnoki cím sorsának.”



A világbajnok azt is elárulta, nem a vb-címek megszállottja.

"Ez tényleg olyan dolog, ami nem aggaszt. Ha soha nem jutok el a 7. vagy a 8. címig, az rendben van. Nagy szerencse kell ahhoz, hogy ilyen sokáig domináns pozícióban legyek. Csak élvezni akarom és tudom, hogy amikor visszatérek a pályára, továbbra is győzni akarok” – mondta.

Forrás: marca.com

Borítókép: twitter.com/Max Verstappen