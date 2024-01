Max Verstappen nem veszi komolyan a Lewis Hamiltonnal való rivalizálásának jelentőségét.

A 2021-es Forma-1-es szezon során a páros viharos szezont élt át, amikor szoros küzdelmet vívtak a világbajnoki címért.

Miután többször is összecsaptak, a szezon ellentmondásos véget ért, amikor Verstappen az utolsó körben megelőzte Hamiltont, és egy megkérdőjelezhető Safety Car újraindítási eljárást követően megnyerte a világbajnoki címet.

Verstappen az azt követő két szezonban végig dominált, míg Hamilton győzelem nélküli időszakot élt át, a Mercedes pedig visszacsúszott a sorrendben.

A hétszeres világbajnok azonban elkötelezte magát a Mercedes-projekt mellett, mivel kétéves, 2025 végéig szóló szerződéshosszabbítást írt alá.

Verstappen állította, hogy nincsenek túláradó érzelmek az intenzív címvédő harcukból.

