Max Verstappen úgy vág neki az új szezonnak, hogy a tavalyi domináns teljesítményét követően, idén már zsinórban a negyedik világbajnoki címét szeretné megszerezni.

A holland tavaly a 22 futamból 19 győzelmet aratott, és több rekordot is felállított, többek között a legtöbb futamgyőzelmet egy szezonban és az F1 történetének legtöbb zsinórban megnyert győzelmét.

Mivel a Red Bull a szezon során jelentős előnybe került a mezőnnyel szemben, a riválisoknál korábban át tudta helyezni a hangsúlyt a jövő évi, azaz az idei autójának a megépítésére.

Ennek eredményeképpen a Red Bull ismét a szezon nagy favoritjának számít.

Bár az autó teljesítménye csak a szezon kezdetén fog megmutatkozni, Verstappen máris tett egy fontos utalást az autó festésével kapcsolatban az idei szezonra nézve.

A Red Bull a 2005-ös F1-es debütálása óta nagyrészt ugyanazt a festést használja, és ez az RB20 esetében sem lesz másként.

A hét elején egy élő közvetítésben beszélt Verstappen, amikor az idei autóról kérdezték: „Igen, pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint eddig".

Max Verstappen on the RB20 livery, which will be released on February 15:



“It’s going to look exactly the same [as the previous car].”#F1 pic.twitter.com/TvhAvp5KK9