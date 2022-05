Toto Wolff szerint a Red Bull vilgbajnokának, Max Verstappennek a 2022-es szezonban jóval könnyebb dolga lesz, mint tavaly és csak rajta múlik, hogy kiaknázza-e a lehetőségeit.



A Mercedes csapatfőnöke egy feszítővashoz hasonlította a holland világbajnok tavalyi autóját, és kiemelte idén az is segíti a Red Bull pilótáját, hogy a jelenlegi autók közül övé a leggyorsabb.



„Tavaly Max rosszabb autót vezetett, „feszítővassal” versenyzett, és megnyerte a címet” – mondta Wolff az ausztriai OE24 -nek adott interjújában.



"Most övé a leggyorsabb autó, így minden könnyebb neki, az inga az ő irányába lendül" – tette hozzá.



Ezzel szemben Wolff és a Mercedes helyzete közel sem rózsás. A pilótáknak minden egyes futamon meg kell küzdenie a „pattogással”, amire egyelőre nem találják az ellenszert. Az istálló már most hátrányba került a konstruktőri világbajnoki címért folytatott versenyben, ugyanakkor Wolff nem hajlandó beismerni, hogy kiszálltak a harcból.



„Nem, egyáltalán nem” – jelentette ki.



„Még csak az ötödik futamnál tartunk, szóval semmit nem lehet leírni, minden visszalendülhet a mi irányunkba. A pontok tekintetében pedig még nem vagyunk drámai lemaradásban.”



A mezőny nagy része valószínűleg jelentős fejlesztésekkel a háta mögött áll majd rajthoz Barcelonában, és ez alól a Mercedes sem lesz kivétel. Tekintettel a szezon előtti teszteken mutatott gyorsaságra, a csapatfőnök jelentős előrelépést remél, de egyelőre nem számít arra, hogy a mezőny élére ugranak.



„Barcelona érdekes lesz számunkra, mert februárban teszteltünk ott egy gyors autóval. Most ott szeretnénk folytatni” – mondta Wolff.



„Ez egy kis mérföldkő lehet ebben az irányban. De reálisnak kell maradnunk, továbbra is csak a harmadik helyen állunk a Red Bull és a Ferrari mögött.”

