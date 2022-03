A korábbi Forma 1-es pilóta, Jolyon Palmer úgy véli, hogy Max Verstappen saját magának okoz kellemetlenséget a Safety Car újrarajt során, de nincs benne a szabálykönyvben, hogy ne tehetné meg azt amit.

A vasárnapi szaúdi futamon, másodszor csatázott egymás ellen a Ferrari pilótája, Charles Leclerc és a Red Bull pilótája, Max Verstappen, amelyből ezúttal a vb címvédő jött ki jobban.

LAP 21/50



We are racing again! #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/rg34ZrHitQ