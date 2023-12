Max Verstappen elárulta, hogy szerinte mekkora az esélye annak, hogy a jövőben női versenyző lépjen be a Forma-1-be.

A sportág hosszú 73 éves története során mindössze öt női versenyző indult el versenyhétvégén, és közülük mindössze ketten álltak rajthoz ténylegesen a futamon.

Női pilóta nem vezetett modernkori F1-es gépet nagydíjhétvégén azóta, hogy Susie Wolff a 2015-ös Brit Nagydíjon a Williams színeiben a negyedik és egyben utolsó első szabadedzésén vett részt.

Az F1 Academy, egy kizárólag nőkből álló versenysorozatot, amit idén hoztak létre a női versenyzők képviseletének elősegítésére, amelynek első bajnoka Marta Garcia lett, Susie Wolff pedig az igazgatói feladatokat látja el.

Az új kategória a W Series összeomlása után jött létre, amely három szezonon keresztül futott, mielőtt megszűnt.

Mivel a nőkhöz képest több férfi lép be az autósportba alapszinten, Verstappen kiemelte, hogy ez még inkább csökkenti a női versenyzők bekerülési esélyeit.

"Azt hiszem, ha megnézzük a férfiak és a nők arányát a versenyzésben, már most is nagyon alacsony a férfiak esetében is a Forma-1-be való bekerülés aránya" - mondta a médiának, többek között a RacingNews365-nek.

"Így természetesen a nők számára még nehezebbé válik a Forma-1-be való bekerülés, mert kevesebb a női versenyzői” – magyarázta a címvédő és háromszoros világbajnok holland.

A Forma-1-es autókról köztudott, hogy fizikailag elképesztően megterhelő vezetni őket, de Verstappen eloszlatta azokat a felvetéseket, hogy a női versenyzők nem tudnának megbirkózni velük.

"Úgy gondolom, hogy fizikailag egy Forma-1-es autó vezetése néhány helyen elég kemény, de úgy tartom, hogy minden elérhető, ha elég keményen dolgozol érte, de egy nőnek természetesen ez is egy kicsit nehezebb. Azonban, ha elég tehetséges vagy, akkor természetesen lehetséges” – zárta gondolatait Verstappen.

A legtöbb Forma-1-es futamon elinduló nő Lella Lombardi volt, 17 nevezéssel és 12 indulással.

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365