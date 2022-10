Bár ebben a szezonban Lewis Hamilton és Max Verstappen csak ritkán küzdött meg egymással a pályán, azon túl összetűzésbe kerülteke egymással, az FIA által meghatározott költségvetési plafont illetően.



Az elmúlt napokban a Red Bullt és az Aston Martint azzal vádolták meg, hogy 2021-ben 145 millió dollárral túllépte a korábban meghúzott költségvetési határt. Az FIA nemrég bejelentette, október 10-én hoz majd döntést az ügyben, ez azonban a pilóták körében nem hűtötte le a kedélyeket. Lewis Hamilton, aki különösen fájó módon bukta el a 2021-es vb-címet, a Japán Nagydíj előtt fejezte ki nemtetszését az üggyel kapcsolatban és elmondta, ő már tavaly is furcsállta, hogy milyen sok fejlesztése van a Red Bullnak.



„Emlékszem, tavaly Silverstone-ban volt az utolsó fejlesztésünk, ami nagyszerűen sikerült és garantálta, hogy küzdeni tudjunk a címért. De abban az időben a Red Bull minden, vagy minden második hétvégén új fejlesztéssel állt elő. Azt hiszem, ettől kezdve még legalább négy frissítésük volt” – kezdett bele a hétszeres világbajnok.



„Ha 300 000 fontot költöttünk volna egy új padlóra, vagy átalakítottunk volna egy szárnyat, az természetesen megváltoztatta volna a bajnokság kimenetelét, mert a következő versenyen jobb helyzetben lettünk volna. Szóval, remélem, hogy nem ez a helyzet. Hiszem, hogy Mohammed Ben Sulayem és az FIA azt fogja tenni, ami helyes, bármit is találnak” – tette hozzá.



Nem sokkal Hamilton kritikáját követően Verstappen is reagált a történtekre.



"Úgy gondolom, megvan az okunk azt hinni, hogy megfelelően jártunk el. Ezt mondták nekem, de hétfőn megtudjuk" - mondta Verstappen.



„Ez valami, ami a csapat és az FIA között zajlik, nem rajtam múlik igazán. Én csak azért vagyok itt, hogy gyorsan vezessek, és megpróbáljam a legjobb eredményt nyújtani a csapatnak” – tette hozzá.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor