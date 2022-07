Mögötte a két ferraris, a spanyol Carlos Sainz és a monacói Charles Leclerc lett a második, illetve harmadik.

Eredmények, 3. szabadedzés (élcsoport):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:32.272 perc

2. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:32.626

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:32.909

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:33.255

5. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:33.293

6. George Russell (brit, Mercedes) 1:33.376

Max Verstappen tops our final practice session ahead of qualifying in France! #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/nO8Ya19gS4