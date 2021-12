Végül nem nyújtott be fellebbezést a múlt vasárnapi Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj végeredménye miatt a konstruktőri világbajnok Mercedes istálló, így hivatalosan is Max Verstappen lett a világbajnok, aki nem lát okot arra, hogy visszavonuljon Sir Lewis Hamilton.

Hamilton a csapat rádión arról beszélt a vereség hevében, hogy szerinte az utolsó kört manipulálták, hogy Verstappen esélyt kapjon a bajnoki cím megszerzésére Nicholas Latifi kései balesete után. A futam után természetesen nagylelkűen gratulált a holland pilótának. Miközben vita folyik arról, hogy Michael Masinak igaza volt- e, amikor a drámát előnyben részesítette a sportszerű tisztesség és az F1 szabályaival szemben, sokan azt feltételezték, hogy ez okot adhat arra, hogy Hamilton inkább visszavonuljon.

„Megértem, hogy nem boldog, de ha visszatekint arra, amit elért, az megnyugtatja. Nem látom okát, hogy most visszavonuljon. Nem sajnálom őt, de megértem, hogy fájdalmas érzés ez számára, de ilyen a versenyzés, nyert már ilyen címet. Végül a pályán nyertünk, ezt senki nem veheti el tőlünk.” – mondta Verstappen.

