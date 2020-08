Max Verstappen jól érzi magát a Red Bull Racing csapatával a versenyeken. Ez tükröződik a szezon eredményeiben is, ahol eddig minden versenyen dobogóra sikerült állnia, kivéve az elsőt, amelyről kiesett. A Spa-Francorchamps versenyén a hollandnak ismét nagy elvárásai vannak. A Formula1.com Paddock Pass-ban Verstappen ismét megmutatta, hogy mennyire laza.

Will Buxton éppen a Red Bull sofőr teljesítményéről beszélt, amikor Max arra sétált. Buxton ezután lehetőséget adott a hollandnak, hogy mondjon valamit önmagáról.

"Nem, nem szabad rólam beszélni" - mondta kezdetben Verstappen. "Mit akarsz mit mondjak?" - Ezt követően Buxton megadta a szabadságot a hollandnak, hogy maga határozza meg, mit kell mondania magáról, amit Verstappen másodjára nem is hagyott ki. "Max egy holland *****, aki nem tudja, mit csinál" - mondta a holland, majd továbbment.

. @Max33Verstappen : "Don't talk about me! What do you want to say?"



What do you want me to say?



Max: "Max is a Dutch ****** and I don't know what he is doing."



pic.twitter.com/ZFSWHPsaFB